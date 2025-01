AMD FSR 3.1 - zapowiedziano nową wersję techniki. Wśród zalet jest oddzielenie upscalingu obrazu od generowania klatek

Już od blisko trzech lat na rynku obecna jest technika AMD FSR, która podobnie jak konkurencyjne NVIDIA DLSS, służy w pierwszej kolejności do upscalingu obrazu w grach komputerowych. Od dnia premiery, na komputery użytkowników trafiły trzy główne wersje techniki i szereg mniejszych aktualizacji. Firma AMD przygotowuje się do debiutu FSR 3.1, które wprowadzi istotne zmiany w jego funkcjonowaniu i jakości uzyskiwanego w ten sposób obrazu.

AMD FSR 3.1 to nowa wersja techniki, która oddzieli od siebie moduł upscalingu obrazu (Super Resolution) od generowania klatek (Frame Generation). To otworzy nowe możliwości przed deweloperami i graczami.

AMD FSR 3, w porównaniu do poprzednich wersji, ma niezaprzeczalną zaletę w postaci Frame Generation, które wprowadza do wyświetlanego obrazu sztuczne klatki, zwiększając tym samym liczbę FPS-ów w grach. Do tej pory Super Resolution (czyli upscaler obrazu) był w przypadku FSR ściśle połączony z Frame Generation, tzn. niemożliwe było aktywowanie FG bez SR. Najnowsza wersja techniki ma oddzielić te funkcje, co pozwoli na użytkowanie FG od firmy AMD z innymi metodami upscalingu obrazu. Oznacza to też prawdopodobnie, że do włączenia modułu FG w ramach FSR 3 nie będzie trzeba aktywować żadnej techniki upscalingu. Taka możliwość jest dostępna w przypadku DLSS 3 i, wbrew pozorom, może być bardzo przydatna. FG daje bowiem często na tyle duży wzrost liczby FPS-ów, często bez zauważalnego pogorszenia jakości obrazu, że nierzadko możliwe jest całkowite wyłączenie SR, które z kolei obraz zazwyczaj nieco pogarsza.

Po lewej FSR 2.2, po prawej FSR 3.1 (tryb Performance)

Oddzielenie dwóch wyżej wymienionych funkcji, to niejedyna zaleta FSR 3.1. Zauważalnej poprawie ma ulec jakość obrazu uzyskiwanego w wyniku procesu upscalingu. Dotyczy to dalszej redukcji ghostingu, a także ulepszenia temporalnej stabilności scen. Na zaprezentowanym przez AMD przykładzie, można zauważyć między innymi redukcję migotania obrazu oraz występowania innych artefaktów w trybie Performance (gra Ratchet & Clank: Rift Apart). Ta wersja udostępni także deweloperom nowe API, które pozwoli na łatwiejsze identyfikowanie i eliminowanie błędów oraz zapewni kompatybilność z przyszłymi wersjami techniki. FSR 3.1 trafi do deweloperów w drugim kwartale w ramach platformy GPUOpen. Pierwsze gry ją wspierające powinny pojawić się na rynku jeszcze przed końcem 2024 roku.

