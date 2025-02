AMD Frame Latency Meter - teraz każdy może zmierzyć opóźnienia w sterowaniu podczas rozgrywki

Opóźnienia w sterowaniu, które określa się zwykle mianem "input lag", to problem dotyczący wielu osób grających w bardziej dynamiczne produkcje. Jest to też zjawisko, które niełatwo zmierzyć, zatem często takie osoby opierały się wyłącznie na własnych odczuciach. Firma AMD wypuściła właśnie program Frame Latency Meter, który pozwala graczom w łatwy sposób zmierzyć, z jak dużym input lagiem mają do czynienia w przypadku danych gier.

Program AMD Frame Latency Meter pozwala w niezwykle łatwy sposób zmierzyć input lag, z jakim muszą mierzyć się gracze. Oprogramowanie nie wymaga dodatkowego sprzętu i działa ze wszystkimi kartami graficznymi.

Na wstępie warto zaznaczyć, że NVIDIA posiada bardziej zaawansowanew narzędzie do mierzenia opóźnień (LDAT), ale wymaga ono podłączenia specjalnego urządzenia do komputera. Zmierzyć opóźnienia można również za pomocą NVIDIA FrameView, które jest już zwykłą aplikacją. Rozwiązanie AMD to w praktyce alternatywa dla FrameView, bo nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń. Input lag bywa poważnym problemem dla graczy, choć natężenie zjawiska zależy od wielu czynników, w tym modelu monitora. Z dużymi opóźnieniami nierzadko muszą mierzyć się osoby, które korzystają w grach z synchronizacji pionowej i jednocześnie uzyskują liczbę FPS-ów równą częstotliwości odświeżania monitora. Na input lag ma też wpływ między innymi wykorzystanie technologii Frame Generation. Narzędzie AMD FLM pozwala zmierzyć opóźnienia w sterowaniu myszką tylko w przypadku produkcji, które korzystają z API DirectX 11 lub nowszego oraz komponentu DXGI.

Oprogramowanie oferuje kilka możliwości konfiguracji. Można za jej pomocą dokonywać pomiarów niewielkich próbek obrazu, a także dłuższych fragmentów rozgrywki. Możliwy jest pomiar zarówno opóźnienia w ruchu myszką, jak w kliknięciach jej przycisków. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby wyznaczyć określony region przechwytywania. Narzędzie działa z kartami graficznymi wszystkich producentów. Można też dokonywać pomiarów z wykorzystaniem techniki Frame Generation (FSR 3 i DLSS 3), ale nie jest do końca jasne, czy dotyczy to wszystkich gier, które ją obsługują. Oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie. Można je pobrać pod następującym linkiem.

Źródło: AMD