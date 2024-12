AMD FSR 4 ma być oparty w całości na algorytmach sztucznej inteligencji i poprawić energooszczędność

AMD nieustannie rozwija swoje technologie programistyczne, czego przykładem jest niedawna aktualizacja generatora klatek Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2). Teraz, dzięki wywiadowi z Jackiem Huynha, udzielonemu jednej z zagranicznych redakcji, dowiedzieliśmy się, że AMD FidelityFX Super Resolution 4.0 (FSR 4.0) przejdzie znaczące zmiany. Kluczową nowością będzie pełne wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji, co ma poprawić wydajność i jakość obrazu.

Jack Huynha, dyrektor generalny działu AMD Computing and Graphics Group, ujawnił, że technika AMD FidelityFX Super Resolution 4.0 (FSR 4.0) będzie w pełni oparta na algorytmach sztucznej inteligencji. Firma najprawdopodobniej zrezygnuje z używania tradycyjnych filtrów przy interpolacji klatek.

Jack Huynh, dyrektor generalny AMD Computing and Graphics Group, ujawnił, że prace nad AMD FidelityFX Super Resolution 4.0 (FSR 4.0) trwają od około 9 do 12 miesięcy. Nowa technika skalowania i generowania klatek będzie w pełni oparta na algorytmach sztucznej inteligencji, zastępując tradycyjne, zaawansowane filtry stosowane we wcześniejszych wersjach FSR. AMD zdecydowało się wykorzystać techniki filtracji obrazu, aby jak najszybciej wprowadzić nowe rozwiązania na rynek. Wykorzystanie AI w FSR 4.0 sugeruje, że konieczne będzie posiadanie dedykowanych układów NPU lub specjalistycznych jednostek obliczeniowych do jego obsługi, choć kwestia ta pozostaje otwarta, ponieważ firma nie udzieliła jeszcze na ten temat odpowiedzi.

Najprawdopodobniej AMD, chcąc zachować open-source'owy charakter swojego rozwiązania, zdecyduje się na podobne podejście jak Intel w technice XeSS 1.3. Oznacza to równoczesną obsługę instrukcji FP16 oraz DP4a (INT8), przy czym te drugie nie wymagają specjalnych jednostek obliczeniowych, choć oferują niższą wydajność. Wydaje się, że nowa wersja FSR jest projektowana z myślą o handheldach, ponieważ Jack Huynha wspomniał, że technologia ta ma poprawić energooszczędność układów AMD stosowanych w konsolach mobilnych. Głównym celem AMD jest wydłużenie czasu pracy na baterii podczas grania w gry wideo. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy dokładnie firma planuje wprowadzić nową wersję FSR.

Źródło: AMD, Tom's Hardware