AMD Fluid Motion Frames 2 i Variable Graphics Memory zadebiutowały na procesorach z serii Ryzen AI 300

Obok powszechnie znanej techniki AMD FSR, na układach graficznych Radeon można aktywować także AFMF 2 oraz VGM. Wszystkie służą zwiększeniu liczby FPS-ów w grach. Do tej pory jednak dwie ostatnie funkcje nie były dostępne na iGPU będącym częścią procesorów AMD Ryzen AI 300 (Strix Point). To jednak zmieniło się wraz z wypuszczeniem kolejnej wersji testowych sterowników Adrenalin. Włączenie omawianych opcji daje dobre rezultaty.

Technika AFMF 2 oraz funkcja VGM zadebiutowały na procesorach z serii AMD Ryzen AI 300. Skorzystanie z nich możliwe jest po instalacji testowej wersji sterowników graficznych Adrenalin.

Zintegrowane układy graficzne obecne w procesorach AMD Ryzen AI 300 są zwykle chwalone za wydajność. Nie mogą one jednak oczywiście równać się ze współczesnymi kartami graficznymi przeznaczonymi dla komputerów desktopowych. Dlatego wszelkie techniki zwiększające liczbę FPS-ów w grach są tutaj mile widziane. Jak twierdzi firma AMD, włączenie AFMF 2 w Cyberpunku 2077, na procesorze Ryzen AI 9 HX 370, pozwala na uzyskanie nawet o 78% większej liczby klatek na sekundę niż bez wykorzystania tej techniki. Testy zostały przeprowadzone w rozdzielczości 1080p, w niskich detalach graficznych i z FSR ustawionym na tryb "Zbalansowany". O ile bez AFMF 2 uzyskiwano 56 klatek na sekundę, tak po jego aktywacji wzrosły one do blisko 100.

Warte uwagi jest także dodanie wsparcia dla VGM. Opcja ta pozwala przydzielić układowi graficznemu określoną część pamięci systemowej. Standardowo wykorzystywane jest 512 MB i dzięki VGM pulę tę można znacząco zwiększyć. Dostępne są trzy ustawienia. W przypadku posiadania 32 GB RAM opcja "High" oznacza, że do iGPU przydzielone zostanie dodatkowe 16 GB. Ustawienie "Medium" to z kolei 8 GB, a "Low" 4 GB. Choć wykorzystanie pamięci RAM jako pamięci układu graficznego nie zaoferuje tak wysokiej wydajności, jak dedykowany VRAM, to i tak daje pozytywne rezultaty. Jest to zwłaszcza widoczne w połączeniu z AFMF 2. W przypadku procesora AMD Ryzen AI 9 HX 370 i gry Horizon Zero Dawn (1080p, ustawienia "Wysokie", FSR w trybie "Jakość") liczba FPS-ów wzrosła z 61 do nawet 91. Far Cry 6 to wzrost z 65 klatek na sekundę do 105, a w grze F1 23 z 68 FPS-ów do 106. VGM pozwala też uruchomić gry, które wymagają większej ilości pamięci graficznej. Testowe sterowniki można pobrać ze strony AMD.

