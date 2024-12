AMD chce zunifikować architektury RDNA i CDNA. Celem jest rzucenie wyzwania rozwiązaniom bazującym na NVIDIA CUDA

Architektura CUDA to domena NVIDII. To właśnie między innymi dzięki temu rozwiązaniu amerykańskie przedsiębiorstwo zdobyło tak znaczącą pozycję na rynku kart graficznych. AMD jak dotąd nie było w stanie zaoferować równie atrakcyjnej alternatywy. To może jednak się zmienić, ponieważ ze słów przedstawiciela firmy wynika, że w przyszłości możemy otrzymać prawdziwie konkurencyjne rozwiązanie. Ma to być możliwe dzięki połączeniu architektur RDNA i CDNA.

Rezultatem fuzji dwóch architektur AMD będzie nowe rozwiązanie UDNA. Zarówno układy przeznaczone na rynek konsumencki, jak i do centrów danych, będą w przyszłości opracowywane przez ten sam zespół inżynierski.

Zaledwie wczoraj (9 sierpnia) informowaliśmy, że AMD odpuści prawdopodobnie w najbliższej przyszłości walkę z NVIDIĄ o prymat w kategorii najwydajniejszych kart. Źródłem doniesień o fuzji RDNA i CDNA jest ta sama osoba, czyli Jack Huynh, który zajmuje w AMD stanowisko wiceprezesa i generalnego menadżera działu obliczeń oraz kart graficznych. Jak wiadomo, architektura RDNA jest od kilku lat bazą dla konsumenckich kart graficznych Radeon RX. CDNA z kolei to architektura wykorzystywana w produktach skierowanych na rynek centrów danych (HPC i AI). Połączenie tych dwóch rozwiązań będzie nosiło nazwę UDNA.

Jedną z przyczyn decyzji o fuzji architektur jest chęć dotarcia do jak najszerszego grona deweloperów, co ma docelowo rzucić wyzwanie architekturze NVIDIA CUDA. Huynh ma nadzieję, że z nowego rozwiązania AMD będą w przyszłości korzystały miliony deweloperów. Ma jednak przy tym świadomość, że osiągnięcie tak ambitnego celu potrwa bardzo długo. UDNA ma też wyeliminować jeden z najpoważniejszych mankamentów RDNA, czyli konieczność dokonywania na nowo optymalizacji po zmianach w hierarchii pamięci. Takie rozwiązanie jest stosowane w przypadku Xboksa i można je zaimplementować też w konsumenckich kartach graficznych, ale wymaga zaawansowanego planowania na kilka generacji w przyszłość. AMD pracuje aktualnie nad trzema kolejnymi. UDNA ma być też wstecznie kompatybilne z starszymi architekturami.

Unifikacja omawianych rozwiązań oznacza ponadto, że nie będzie powodów, by utrzymywać dwa oddzielne zespoły inżynierskie. Zostaną one połączone w jeden, który zajmie się opracowaniem zarówno kart dla rynku konsumenckiego, jak i centrów danych. Jak ocenia Huynh, obecna na rynku od wielu lat zunifikowana architektura CUDA ma obecnie cztery miliony deweloperów. Firma AMD chciałaby ten sukces powtórzyć ze swoim nowym rozwiązaniem. Osiągnięcie tego stanu nie będzie jednak możliwe, jeśli układy graficzne firmy nie trafią do większej liczby graczy oraz centrów danych. Nie wiadomo na razie, kiedy miałyby zadebiutować pierwsze GPU korzystające z architektury UDNA. Pewne jest, że konsumenckie karty najbliższej generacji będą wciąż oparte na RDNA.

