AMD AGESA 1.0.0.7 - najnowsza wersja firmware ma problemy z obsługą szybszej pamięci RAM

Znacząca liczba użytkowników procesorów AMD Ryzen 7000 doświadczyła spalenia swoich jednostek. Problemem w większości przypadków było zbyt wysokie napięcie SoC. Amerykańska firma, we współpracy z producentami płyt głównych, przygotowała aktualizacje firmware, które nakładają odpowiednie limity. Okazuje się, że najnowsza wersja AGESA posiada jednak błędy. Oprogramowanie jest ciągle w wersji beta, ale zostało oficjalnie wdrożone przez firmę ASUS.

Większość producentów płyt głównych wprowadziło limit napięcia SoC poprzez aktualizację do AGESA 1.0.0.6. ASUS podjął decyzję o wypuszczeniu najnowszej edycji, opatrzonej cyframi 1.0.0.7. Problem polega jednak na tym, że ta wersja firmware posiada błędy, które są powiązane z podkręcaniem i kompatybilnością pamięci. Jak donosi jeden z użytkowników, AGESA 1.0.0.7 oferuje wsparcie dla pamięci DDR5 o maksymalnej szybkości 4400 MT/s, pomimo posiadania modułów o znacznie lepszych parametrach. Najwyraźniej nałożono restrykcyjny limit profilów EXPO, co nie spodoba się posiadaczom szybszej pamięci.

From sources:“PROCHOT Control” and “PROCHOT Deassertion Ramp” in AGESA 1.0.7.0 (internal testing ver.) is NOT avaialable in AGESA 1.0.0.7.

Also rumored RAM compatibility of 1.0.0.7 is worse than 1.0.0.6. Eg. 192GB stable frequency: 6000MT/s (1.0.0.6) -> 4400 (1.0.0.7) w/SOC 1.3v.