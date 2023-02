Amazon Games i NCSOFT podpisali umowę wydawniczą na Throne and Liberty - grę MMO z naciskiem na crossplay

Gdy kilkanaście lat temu zapowiedziano projekt Lineage Eternal, mało kto spodziewał się, że przejdzie on tyle przeobrażeń - i to nie tylko pod kątem tytułu, ale tez chociażby totalnych zmian w mechanice powstającej gry. Dziś zaś dowiedzieliśmy się, że NCSOFT zdążył już podpisać umowę wydawniczą z Amazon Games odnośnie Throne and Liberty. Posiadacze platformy Prime Gaming zdążyli już wejść dość mocno w rynek gatunkowy (starczy wspomnieć np. New World) i najwyraźniej uważają tę sytuację za kolejny krok naprzód.

Amazon Games podpisało dzisiaj umowę wydawniczą z NCSOFT związaną z Throne and Liberty, tytułem MMO przeznaczony na rynek w Ameryki Północnej, Południowej, Europy i Japonii. Zapowiadany jest także crossplay międzyplatformowy na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Jak stwierdził pełniący funkcję wiceprezesa Amazon Games Christoph Hartmann, Throne and Liberty stanowi kolejny krok w polityce ich firmy polegającej na wypuszczaniu tytułów, które stale się rozwijają. I trzeba przyznać, że pod tym względem Amazon faktycznie mocno przoduje. Wspomniane rozwijane wewnętrznie New World oraz Lost Ark - action RPG od studia Smilegate - są tego najlepszym dowodem. Warto przy tym odnotować, że gigant podpisał umowy wydawnicze z Bandai Namco Online na Blue Protocol, Crystal Dynamics na kolejną dużą grę z serii Tomb Raider oraz Glowmade i Disruptive Games na niezapowiedziane jeszcze tytuły.

Throne and Liberty to trzecioosobowe MMORPG z pokaźnymi elementami akcji, gdzie rozgrywka wyróżnia się starciami na ogromną skalę, z kolei ciągle zmieniające się warunki środowiskowe i geograficzne mają spory wpływ na to jak gramy (np. zaćmienie słońca czy burza deszczowa mogą zupełnie odwrócić pole bitwy). Jeśli chodzi o samą fabułę, wcielamy się w bohatera, który chce pokonać niejakiego Kazara, wybudzonego z długo snu Upiora Podboju. Wraz ze swym poplecznikiem zdobył on zamek Solisium, porywając przy tym dziewczynę, której klątwa ma się okazać kluczowa do zdobycia starożytnych artefaktów gwarantujących nieograniczone moce.

