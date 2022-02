Alphabet chwali się zyskami za ostatni kwartał, do których przyczynił się nieszczególnie udany smartfon Google Pixel 6

Alphabet, spółka matka Google informuje o wynikach finansowych za ostatni kwartał. W Q4 2021 firma zarobiła ponad 75 miliardów dolarów. Największy udział w sukcesie ma oczywiście Wyszukiwarka. Zaraz za nią należy wymienić YouTube z nowością krótko formatową oraz smartfony serii Google Pixel 6. O ile wspomniane usługi faktycznie są powodem do dumy twórców, o tyle urządzenia mobilne z najnowszej edycji w kilku kwestiach okazały się nieszczególnie udane. Mimo to, dzięki agresywnemu marketingowi producentowi udało się uzyskać satysfakcjonujące wyniki sprzedaży, które w istotny sposób przyczyniły się do zysku za czwarty kwartał 2021 roku. Co więcej, rzeczone modele miały trudny start również ze względu na ograniczenia dostaw.

Seria Pixel, szczególnie jej ostatnie odsłony to bez wątpienia świetne urządzenia mobilne. Niestety, daleko im do ideału. Użytkownicy modeli Pixel 6 uskarżają się między innymi na powolne ładowanie akumulatorów i nieszczególnie sprawny czytnik linii papilarnych. Bądźmy jednak sprawiedliwi, gdyż to znacznie mniej kłopotliwe sprzęty niż ich wcześniejsze generacje. Potwierdza to nawet sprzedaż, która według Sundara Pichai jest rekordem w ujęciu do serii Pixel. Zainteresowanie telefonami od Google wpłynęło w istotnym stopniu na wysokość zysku Alphabet w Q4 2021. Nie znamy dokładnych danych, gdyż producent wrzuca „Pixele” do kategorii „Inne”. Rzeczony segment działalności wzrósł rok do roku o 22% z 8,2 mld przychodu za Q4 2021.

Jakim jeszcze rozwiązaniom koncern zawdzięcza swój sukces? Ważną gałęzią okazuje się Wyszukiwarka, która przyniosła firmie przeszło 43 mld dolarów. Kolejną pozycją na liście jest serwis YouTube, który dostarczył aż 8,6 mld dolarów. W ostatnim przypadku spodziewamy się kolejnych sukcesów, które będą podyktowane nowym formatem wideo – Shorts. Przedsiębiorstwo widzi również niesłabnący potencjał usługi Google Cloud. Oczywiście rozwiązanie to przynosi (jeszcze) straty z uwagi na stałe inwestycje, natomiast są one mniejsze niż w ubiegłym kwartale.

