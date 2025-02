Alien: Rogue Incursion - zwiastun fabularny gry single player w uniwersum Obcego. Unreal Engine 5 i wirtualna rzeczywistość

Gry z uniwersum Obcego to nie jest co prawda jakiś zupełnie nowy temat, ale w przeciągu ostatniej dekady pojawiło się ich naprawdę sporo, i to w bardzo różnych gatunkowych konfiguracjach. Np. fenomenalny survival horror Alien: Isolation, niezły, ale znacznie gorzej oceniony kooperacyjny shooter Fireteam Elite, czy porządna taktyczna rozgrywka w postaci Dark Descent. Tym razem zaś czekamy na obiecujące wejście w wirtualną rzeczywistość.

Alien: Rogue Incursion, nadchodząca gra wprowadzająca uniwersum Obcego w VR, otrzymała nowy zwiastun nakreślający fabułę.

Jeszcze nie tak dawno Isolation obchodziło okrągłą rocznicę, pojawiły się również oficjalne informacje o pracach nad sequelem. Ale to nie koniec wieści dla fanów survival horrorów i tego uniwersum. Już 19 grudnia na PlayStation VR2, Meta Quest 3 oraz SteamVR wejdzie Alien: Rogue Incursion. Co jasne, to doświadczenie zupełnie solowe, więc jest szansa na przeżycie (lub nie) bliskiego spotkania z ksenomorfami w środowisku bardziej immersyjnym niż kiedykolwiek. Poniżej możecie rzucić okiem na trailer skupiający się na fabule gry:

Jakkolwiek trudno o jakąś specjalną oryginalność w takim settingu - w końcu wszystko zawsze sprowadza się ostatecznie do konfrontacji z tytułowym kosmicznym drapieżnikiem - punkt wyjścia całkiem dobrze pasuje do wrzucenia gracza do wirtualnej rzeczywistości. Akcję umiejscowiono pomiędzy pierwszą a drugą częścią filmowych Obcych, a wcielamy się w Zulę Hendricks, bohaterkę ze skomplikowaną przeszłością. Po dotarciu do naukowej placówki na planecie Purdan mamy sprawdzić, co doprowadziło do tak ogromnego zamieszania, a w dłuższej perspektywie oczywiście przetrwać, po drodze odkrywając miejscowe tajemnice.

