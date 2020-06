Adobe Photoshop Camera w Google Play - czy warto było czekać?

W listopadzie ubiegłego roku producent oprogramowania dla kreatywnych użytkowników komputerów, tabletów oraz smartfonów zapowiedział całkiem nową aplikację dedykowaną urządzeniom mobilnym. Nazwa programu nie jest wymyślna i sugeruje w sposób bezpośredni, czym jest. Adobe Photoshop Camera można było sprawdzić w wersji beta już w grudniu 2019 roku, jednak dopiero teraz aplikacja trafia do sklepu Google Play w formie stabilnej. Oznacza to, że mogą pobrać ją wszyscy chętni. Choć mobilny aparat od Adobe może wydać się naprawdę ciekawym rozwiązaniem, w rzeczywistości nie odbiega funkcjonalnością od innych narzędzi z Google Play. Dlaczego firma poszła drogą zbytniej prostoty?

W repozytorium Google Play pojawiła się nowa pozycja dla miłośników fotografii. Sprawdzamy, na co pozwala Adobe Photoshop Camera dla smartfonów.

Smartfony często służą nam za jedyne aparaty i nie jest to niczym złym. Urządzenia te mogą pochwalić się coraz sprawniejszym wyposażeniem fotograficznym, o usprawnieniach programowych nie wspomnę. Mimo że producenci urządzeń mobilnych oddają w ręce użytkowników całkiem przyjemne w użytkowaniu oraz rozbudowane aplikacje do obsługi aparatu, na rynku pojawiają się również alternatywy. Niektóre z nich znacząco zwiększają możliwości smartfona, jednakże Adobe Photoshop Camera ciężko do takich zaliczyć. Odnoszę wrażenie, że jedynym, co może zachęcić do instalacji rzeczonej aplikacji, jest znana i ciesząca się uznaniem marka.

Adobe Photoshop Camera jest dość prostym narzędziem, którego największą siłą są niestandardowe filtry. Tych jest ponad 80 i można nakładać je na zdjęcia w czasie rzeczywistym. Biblioteka obejmuje opcje portretu, światła studyjnego oraz scen. Oczywiście wszystko to okraszone jest działającymi wewnątrz programu algorytmami sztucznej inteligencji. Nie jestem przekonany, czy takiego rozwiązania oczekują entuzjaści mobilnej fotografii. Cukierkowa zabawa, bo właśnie taką dostarcza Adobe Photoshop Camera, była modna jeszcze kilka lat temu, jednak dzisiejsze trendy nieco od tego odbiegają. Mimo to dam aplikacji szansę i sprawdzę, czy może uda jej się mnie do siebie przekonać. Program możecie pobrać z Google Play.

Źródło: Adobe