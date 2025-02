Access Controller - specjalny kontroler do konsoli Sony PlayStation 5 dla graczy z niepełnosprawnością

Na całym świecie mnóstwo osób musi zmagać się z jakiegoś rodzaju niepełnosprawnością. Prawdę mówiąc, poprzez czas i przypadek taka sytuacja może dosięgnąć każdego z nas. Oczywiście to wydarzenie nie zmienia zainteresowań danego człowieka, jednak nie zawsze jest on w stanie robić to, co wcześniej. Dla wszystkich graczy, którzy są niepełnosprawni, a nadal chcieliby cieszyć się rozrywką na zbliżonym poziomie co dawniej, Sony przygotowało specjalny kontroler.

Sony zaprezentowało edycję kontrolera do swojej konsoli PlayStation 5, która jest dedykowana dla wszystkich niepełnosprawnych osób. Access Controller będzie dostępny w przedsprzedaży już 21 lipca 2023 roku.

Na oficjalnym blogu Sony możemy przeczytać, że kontroler był tworzony we współpracy z różnymi firmami przez okres pięciu lat. Można powiedzieć, że jest to również odpowiedź na konkurencyjny kontroler od Microsoftu o nazwie Xbox Adaptive Controller, które swoją premierę miał właśnie pod koniec 2018 roku, czyli niespełna 5 lat temu. Urządzenie od Sony znacząco wyróżnia się jednak z tłumu, szczególnie pod względem swojej nietypowej okrągłej konstrukcji. Ulokowano na niej w pełni konfigurowalne przyciski, które każdy może dostosować pod siebie poprzez nałożenie odpowiednich nakładek. Jest także możliwość mapowania konkretnych przycisków, a więc przypisywania im konkretnej funkcji.

Na pokładzie znalazł się również w pełni konfigurowalny drążek - można wymienić jego nasadki lub dostosować pozycję (odległość od całego "koła"). Konstrukcja pozwala także na podłączenie dodatkowych akcesoriów poprzez cztery złącza mini-Jack 3,5 mm. Dostępne są różne profile, dzięki którym funkcjonalność jest jeszcze większa. Z konsolą Sony PlayStation 5 oprócz tytułowego kontrolera możemy sparować maksymalnie dwa pady DualSense. Sprzęt ma wymiary 141 x 39 x 191 mm przy wadze wynoszącej 322 g. Z kolei jego ładowanie odbywa się poprzez port USB typu C. Przedsprzedaż jak wspomniano, startuje 21 lipca 2023 r, natomiast globalna premiera odbędzie się 6 grudnia. Access Controller wyceniony został na 89,99 euro, a więc polska cena powinna oscylować w granicach 400 zł.

Źródło: Sony