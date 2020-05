5G w Polsce - uruchomienie pasma 3,6 GHz jeszcze nie w 2020 roku

Wiceminister cyfryzacji, Wanda Buk, w rozmowie z serwisem 300gospodarka odniosła się do przyszłości aukcji dotyczącej bloków częstotliwości 3,4-3,8 GHz, które często określane są mianem pasma 3,6 GHz. Otóż z uwagi na skutki pojawienia się „Tarczy antykryzysowej 3.0”, a także na skargi operatorów, rozstrzygnięcie przydzielenia częstotliwości poszczególnym operatorom działającym w Polsce może odłożyć się w czasie nawet do przyszłego roku. To może oznaczać, że prawdziwe 5G, nie pojawi się w naszym kraju w 2020 roku. Nie wyklucza to jednak rozwoju sieci bazującej na LTE, która charakteryzuje się zbliżonymi do 5G wartościami. Tak działa ogłoszone niedawno rozwiązanie Plusa.

Temat sieci 5G w Polsce często pojawia się na czołówkach internetowych serwisów informacyjnych i to nie tylko tych traktujących o tematyce nowych technologii. Nic dziwnego, wspomniany standard zapewni nam nieskrępowany dostęp do sieci, który będzie realizowany ze znacznie wyższymi niż w przypadku 4G LTE prędkościami. Przez tak zwane prawdziwe 5G w Polsce rozumiem rozwiązania bazujące na częstotliwościach 3,4-3,8 GHz. Aukcja na przydzielenie poszczególnych częstotliwości została niedawno zawieszona, a następnie odwołana, co jest pokłosiem ustaleń „Tarczy antykryzysowej 3.0” mającej ratować przedsiębiorstwa.

Zapewne zauważyliście, że mimo to Plus uruchomił swoje 5G. Słusznie, choć nie jest to do końca 5G. W istocie Plus skorzystał z częstotliwości 2,6 GHz posiadanej już wcześniej i wykorzystywanej przy LTE. Podobnie mogą uczynić inni krajowi operatorzy i Wanda Buk nie widzi przeciwwskazań do takich działań. Niemniej, musimy powiedzieć sobie jasno, że jest to pewnego rodzaju proteza sieci 5G w Polsce. Na wdrożenie wspomnianej przyjdzie nam jednak poczekać nawet do przyszłego roku. Ponowny start aukcji opóźnią operatorzy odwołujący się od zakończenia wcześniejszego postępowania. Na ten moment trudno jest mówić o jakichkolwiek konkretnych terminach.

Źródło: 300gospodarka