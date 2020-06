14 urodziny PurePC.pl - Wiemy, co się kręci! I tak już pozostanie!

Czternaście lat minęło, jak... no, może nie jak jeden dzień, ale kolejne lata w PurePC faktycznie mijają jak z bicza strzelił i powie tak zarówno osoba, która pracuje w redakcji od dwóch czy trzech lat, jak i ta, która zasila nasze szeregi od samego początku. Ilość pracy, sprzętów do przetestowania czy tematów do opisania nie maleje, i pozwala zadowolić w każdym z nas wewnętrznego pracoholika. Nie dajemy za wygraną mimo wciąż aktywnej konkurencji, a nawet mimo pandemicznych okoliczności. Nasze pecety są "na obrotach" dniami i nocami tak, abyście każdego dnia otrzymywali świeżą porcję materiałów do czytania, a co za tym idzie, abyście byli również coraz bardziej świadomymi konsumentami.

6 czerwca 2006 to data, gdy PurePC "przyszło na świat". Przez 14 lat profil redakcji ulegał wielu zmianom (i wciąż ulega), ale choć rynek wymusza reorientacje serwisu, jego "kręgosłupem" wciąż pozostaje hardware oraz gaming. Dziękujemy Wam za to, że niezmiennie darzycie nas zaufaniem i mamy nadzieję, na kolejne lata tak owocnej pracy!

Sebastian Oktaba - Swoją przygodę z PurePC zaczynałem 15 lat temu jeszcze w czasach... Tweaka :) Wówczas byłem jedynie aktywnym forumowiczem, bowiem szeregi nowej redakcji powstałej na jego zgliszczach zasiliłem w czerwcu 2008. Czas szybko płynie, bo jeszcze niedawno człowiek siedział na Athlon 64 3000 i DFI SLI-DR, a dzisiaj... Równolegle z urodzinami PurePC obchodzę 12-lecie współpracy (już) zawodowej. W międzyczasie miałem okazję tworzyć portal niemal od podstaw, któremu wymyśliłem całkiem sympatyczne hasło, dbałem jak o własne dziecko i oddałem ponad 4100 różnych wpisów będących w większości dużymi artykułami. Bywały lepsze i trudniejsze momenty, jednak nigdy nie wątpiłem, że PurePC poradzi sobie ze wszystkim. Patrząc jak upadały egielda, nvision, frazpc, overclock i wiele innych podobnych serwisów, jestem zadowolony z miejsca, w którym się znaleźliśmy.



Tak wyglądały początki, drugiego biura PurePC.pl. Ktoś wpadł na genialny pomysł... Zróbmy zestawienie obudów komputerowych, dodatkowo zasilaczy i wysyłkę nagród w dwóch konkursach. Wszędzie był sprzęt, kartony, wypełniacze, nawet w kuchni i WC. Organizacja!

Przyszłość też wygląda optymistycznie, zwłaszcza że pozostajemy niezależni od dużych wydawców w pełni kontrolując portal, a epoka „post-pc” jakoś uparcie nie nadchodzi. Profil PurePC trochę się wprawdzie zmienił, bo technologia wkroczyła do kolejnych dziedzin życia, ale naszym głównym targetem pozostaje sprzęt komputerowy i gaming. Większość osób po 12 latach pracy zawodowej czuje pewnie wypalenie, zmęczenie materiału, uderza w szklany sufit lub odczuwa zwyczajne znudzenie. Na szczęście branża komputerowa i dziennikarska daje naprawdę sporo możliwości, zarówno pod względem czystego rozwoju zawodowego jak również „atrakcji” z tym związanych. Póki co jestem więc naładowany i gotowy zaliczać kolejne premiery: Rocket Lake, Zen3 i Ampere...



Tu na co dzień urzęduje Sebastian. Redakcyjne guru świata CPU i GPU. W wyobraźni dodajcie papierki po Subway, słodyczach i puszki po energetykach. Ile naliczyliście komputerów?



Po godzinach jednak zaczyna się granie, tylko na najlepszym sprzęcie, oczywiście w Ultra HD.

Piotr Piwowarczyk - Czasem trudno mi w to uwierzyć, ale dla PurePC piszę już ponad cztery lata. Z jednej strony mam wrażenie, jakbym robił to od zawsze, z drugiej jednak do dziś dobrze pamiętam moje początki w roli newsmana. Jako młody komputerowiec ze smykałką do pisania jakimś cudem załapałem się na nabór ogłaszany na głównej stronie, wysłałem kilka testowych tekstów i... tak zostało już do dziś. Co ciekawe, prawie w niezmiennej formie. :) Moja historia z PurePC jest więc dosyć prosta i brakuje w niej nieoczekiwanych zwrotów akcji, niemniej stanowi ciekawy rozdział w moim jeszcze nie tak długim życiu. Z biegiem czasu ewoluowałem nie tylko jako człowiek, ale i redaktor, a moje zainteresowania z tych rozrywkowych przesunąłem bardziej w stronę hardware'u i smartfonów. Rezultat tego mam zaszczyt czasami prezentować Wam w moich dłuższych tekstach.



Rafał Romański i Sebastian Oktaba - Bez tych dwóch panów nie byłoby serwisu PurePC.pl, jakie znamy dziś. Legendy głoszą, iż ich "związek" był niegdyś istnym włoskim małżeństwem, ale ostatecznie nauczyli się już ze sobą pracować i rozmawiać 24/7. To trwa, po dziś dzień!

Kamil Śmieszek - Pamiętam ten dzień doskonale, jakby to było wczoraj. Lipiec 2011 roku, koniec drugiego roku studiów - wracałem akurat do domu pociągiem po powtórce do egzaminu z rachunku prawdopodobieństwa. Początek lata w pełni - pamiętający czasy PRL wagon PKP Intercity sprawiał wrażenie, jakby zamiast do tunelu średnicowego między dworcami Wschodnim i Centralnym w Warszawie wjeżdżał wprost do piekła. Skwar niemiłosierny, maksymalnie odsunięte okno zupełnie nic nie pomagało. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, by zamiast z zamkniętymi oczami oddać się wątpliwej przyjemności pochłanianiu charakterystycznych pociągowych aromatów podczas przejazdu przez "średnicówkę", wyjąć starego, niemiłosiernie grzejącego się na sam widok palca zbliżającego się do przycisku zasilania laptopa Toshiby. Postanowiłem sobie przeczytać zaległe maile, których już uzbierało się dość sporo (wiecie, studia, te sprawy - trzeba się skupić na nauce, a nie na czytaniu spamu). No więc wertuję, przeglądam, aż nagle w obszarze powiadomień Windowsa 7 moje oczy ujrzały piękny komunikat o braku połączenia internetowego. Na szczęście maile udało się pobrać odpowiednio wcześniej, nim to nastąpiło. Przeglądam, przeglądam, aż trafiam na odpowiedź od Sebastiana o pomyślnym przejściu rekrutacji na stanowisko redaktora PurePC, do działu sprzętu mobilnego.



Impreza MSI & PurePC Event 2012 Wrocław / Poznań. Monumentalna postać, dyktatorski gest... Przed Wami główny mózg operacyjny PurePC.pl

Kilka tygodni wcześniej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na redaktora wysłałem próbkę swojej twórczości - była to recenzja ASUSa K52, czyli dość nudnawego laptopa dla mas z początków ubiegłego dziesięciolecia. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się pozytywnego odzewu, a tu taka ogromna niespodzianka. Od dawna bowiem marzyłem o testowaniu sprzętu komputerowego śledząc z wypiekami każdą publikację czy to w prasie, czy na PurePC.pl i u konkurencji. No bo kto by nie chciał? Cały w skowronkach dokończyłem proces "zatrudniania się" w redakcji i wreszcie otrzymałem swojego pierwszego notebooka do testów - HP ProBook 4330s. Przez moje ręce przetoczyło się później sporo innych lapków, aż wreszcie przyszedł czas na zmianę obszaru zainteresowań - na sieci. Poniekąd łączyło się to z chęcią późniejszej kariery jako sieciowca. Finalnie jednak wylądowałem jako programista, co jednak nie zmienia faktu, że urządzenia sieciowe testować będę nadal (jeśli macie jakieś uwagi czy też sugestie co do procesu testowego tego sprzętu, dajcie proszę znać w komentarzu ;)). Inne wspomnienia? Trochę ich jest. Jeszcze za czasów pracy w redakcji na warszawskim Bemowie zdarzyło się dostać ochrzan od Rafała za wzięcie bez pytania jego herbaty owocowej ;) A ja jako zapalony herbaciarz musiałem się czymś ratować, gdy zwykła czarna się skończyła.



Wygłupy z ciekłym azotem... zawsze. Na miejscu "niemal-zbrodni" Jakub "kuben" Gurczyński, którego dobrze znacie ze sceny esportowej i oczywiście naczelny PurePC z termosem.

Do rzeczy, które szczególnie utkwiły mi w pamięci należy też np. IEM 2014, kiedy to z Tomkiem Kowalskim (Tomkoon) pilnowaliśmy zaciętej rywalizacji przy stanowisku sprawdzającym manualne zdolności chętnym uczestników imprezy do składania komputera na czas. Świetna zabawa, a emocje przy tym - nie z tej ziemi. Miło wspominam również inne wspólne spotkania, jak poprzednie imprezy urodzinowe. Sama praca z różnym sprzętem też była (i jest nadal) bogata w różne niespodzianki, które sprawiają, że na nudę narzekać nie mogę. A wynikiem tego są publikacje, pod którymi o dziwo, praktycznie w ogóle nie spotykam się z hejtem, tylko Waszymi profesjonalnymi, merytorycznymi uwagami. No dobra, poza jednym przypadkiem - testu multimediów Fiata 500X, w którym to ośmieliłem się zawrzeć kawałek swojej motoryzacyjnej pasji, za co mnie zjechaliście bez litości :) Tak czy owak, dziękuję Rafałowi, jak i całej redakcyjnej ekipie za tworzenie przez te już 14 lat, żeby nie było jasne - NAJLEPSZEGO - portalu w naszej branży. I oczywiście Wam, drodzy Czytelnicy, bo inaczej testy i wszelkie publikacje nie miałyby sensu. A te, jeśli chodzi o tematykę sieciową, obiecuję realizować dalej.



Komputery zbudowane specjalnie dla Intel na Intel Extreme Masters przez PurePC.pl. Od tego zaczęła się, "tak zakładamy" certyfikacja sprzętów na coroczne imprezy IEM. Wiedzieliście?

Ewelina Stój - Kiedy szukając swojego miejsca na świecie, kończyłam drugie już studia (niezwiązane zupełnie z technologią), wciąż tkwiłam w dziwnej matni odbijając się od kolejnych prac w korporacjach, które ograbiały mą duszę ze wszelkiego życiowego optymizmu. Aż dziwne, że wcześniej nie wpadłam na to, że już od dziecka lubiłam przede wszystkim pisać, podobnie jak lubiłam wszelkie nowinki technologiczne. "Pracę" z dziennikarstwem growym zaczęłam od bardzo mało znanego forum, dla którego pisałam recenzje gier, wyłącznie za ich otrzymywanie. "Recenzje" te były niewiele dłuższe niż newsy w PurePC i po jakimś czasie przestały mnie satysfakcjonować. Niedługo później pisywałam także dla Geezmo.pl należącego niegdyś do cdp.pl bloga oraz dla kilku mniej bądź bardziej znanych blogów. Wszystko to oczywiście po ośmiu wyniszczających godzinach pracy w kolejnych korporacjach... Dlatego też pewnego dnia, postawiłam wszystko na jedną kartę: "Dlaczego by nie uczynić z hobby swojego zawodu?" - pomyślałam i porzuciłam ciepłą posadkę, dzięki czemu dziś mam szczęście zasilać szeregi prominentnych redaktorów PurePC ;)



Podczas paryskiej premiery Huawei P20 i P20 Pro. Lata mijają, a niebawem już... P50! Na zdjęciu Antyweb, Mobzilla, Robert Nawrowski, Tabletowo, Spider's Web i oczywiście Rafał Romański.

Tak, mogę powiedzieć, że jestem szczęściarą. Jedną z nielicznych osób, które pracują robiąc to, co lubią. Zdalne "redaktorowanie" ma jednak również sporo minusów - największym z nich jest zachowanie balansu między pracą, a życiem osobistym, zwłaszcza gdy jest się pracoholikiem (o nie przespanych nocach i gorszych dniach redaktora "bezczelnego" nie wspominając ;)). Nie ma jednak pracy bez wad, a sama na tę chwilę mogę szczerze przyznać, że pisanie dla PurePC ma zdecydowanie wiele więcej zalet. Na tyle więcej, że ostatecznie pozostałam z "pjur-ekipą", mimo iż jedną nogą byłam już w dwóch konkurencjach. PurePC wybrałam jednak dlatego, że w przeciwieństwie do pozostałych redakcji, panuje tu inna, jakby bardziej "rodzinna" atmosfera. A to nagle Damian przyzna się, że ma nową kochankę, a to Sebastian się pochwali ile złowił w weekend fląder na kutrze... Wiecie - taka mała mafia, gdzie nie ma tajemnic i gdzie czuje się, że jeden zawsze pomoże drugiemu. Z kolei nasze wideokonferencje to już istny Monty Phyton, więc i śmiechu nie brakuje. A ja, jak ta rodzynka w cieście, myślę że fajnie harmonizuję pracę chłopaków, a i czasami zagrożę, że kogoś wybatożę, jeśli nie zrobi czegoś na czas :) I tak, nie tylko toczymy się dalej, ale i wciąż nabieramy rozpędu. W moim przypadku - nieustannie już od niemal trzech lat. W tym miejscu dziękuję też kolegom za sporo cierpliwości okazanej podczas moich pierwszych miesięcy oraz naczelnemu za to, że jest naprawdę dobrym, choć trochę zbyt zapracowanym "wodzem", który zawsze daje szanse osobom, które wykazują inicjatywę.



Takie spotkania, tylko u nas. Ludzie odpowiedzialni za dwie, walczące ze sobą marki procesorów. Zgroza dla komentatorów: AMD lepsze, nie Intel lepszy. A oni spokojnie sobie rozmawiają i się dobrze bawią, a wy dalej dym w komentarzach :) (Dekada PurePC.pl)

Marcin Karbowiak - W branży pracuję od niemal 9 lat. Swoją przygodę z dziennikarstwem technologicznym zaczynałem realizując się na niewielkim blogu, z którego stosunkowo szybko przeskoczyłem do całkiem nowego serwisu, który miałem okazję współtworzyć przez wiele lat. Nie mogłem powstrzymać chęci rozwoju swojego warsztatu i trafiłem do dwóch poczytnych serwisów traktujących o tematyce okołotechnologicznej. PurePC czytywałem od dawna i doceniałem materiały takie jak rozbudowane... naprawdę rozbudowane testy urządzeń oraz komponentów. Kiedy nadarzyła się okazja dołączyć do redakcji, postanowiłem spróbować swoich sił i tak oto jestem. Od kilku miesięcy moje teksty regularnie pojawiają się na łamach PurePC. Mówię tu zarówno o newsach, które dostarczają Wam aktualnych informacji, jak również o testach, w których pastwię się nad elektroniką użytkową. Nie zamierzam jednak poprzestawać na wspomnianych treściach. Dopiero się rozkręcam.



Do wykonania zdjęcia tej kolekcji gier, Sebastian musiał przeprosić się także ze szmatką do ścierania kurzu, co było nie lada wyczynem :) To były czasy, nie jakieś chmury.

Przemysław Banasiak - Z komputerami związany byłem od małego, lubiłem nie tylko na nich grać, ale po prostu je składać, rozkładać i naprawiać (a czasami oczywiście też i psuć). Chłonąłem wszystkie dostępne mi informacje dotyczące PC, a PurePC było jednym z nielicznych serwisów w Polsce, które uważałem za warte śledzenia. Dokładając do tego fakt, że studiowałem dziennikarstwo, ogłoszenie o naborze do PPC było ryzykiem wartym podjęcia. Opłaciło się, a ja kilka lat temu dołączyłem do ekipy. Co myślę o dotychczasowej współpracy? Poznałem masę ciekawych ludzi, zwiedziłem kawałek świata i widziałem sporo miejsc i rzeczy, do których zwykły pasjonata nie ma dostępu. Praca w PurePC pozwoliła mi też na zweryfikowanie akademickiej wiedzy, która nie zawsze dostosowana jest do realiów XXI wieku. Oczywiście nie zawsze obyło się bez potknięć – upuszczony procesor za kilka tysięcy złotych, zarwane nocki, godziny spędzone na lotniskach, konieczność powtarzania testów czy agresywno-pasywne komentarze pod testem, nad którym spędziło się całe dnie „bo XYZ youtuber ma inaczej!”. Tak czy siak, z perspektywy czasu – warto było dołączyć do PurePC i z czytelnika, stać się autorem. Cenie sobie interakcję z tutejszą społecznością i mam nadzieję na dalszą owocną współpracę.



10-lecie PurePC przebiegało z wielką pompą. Niektórzy tu widoczni nie zdołali nawet utrzymać tempa... w konkursie pisania na klawiaturze na czas. Później przyszło świętowanie.

Damian Marusiak - W moim przypadku każde urodziny PurePC to jednocześnie czas, kiedy mijają mi kolejne lata w redakcji. Do PurePC dołączyłem bowiem na krótko przed 10 urodzinami, w 2016 roku. Wcześniej pisałem na swoim małym portalu, a dodatkowo przygotowywałem materiały wideo na kanale moreleTV. Wiedza na temat laptopów, którą w tamtym czasie pozyskałem przydała mi się, kiedy po raz pierwszy odwiedziłem redakcję. Drżącym krokiem zmierzając na spotkanie z Rafałem oraz Sebastianem, miałem już przygotowany zarys tego co chciałbym robić w redakcji. Bardzo szybko się dogadaliśmy, wprowadziliśmy niezbędne zmiany do procedury testowej, dzięki czemu bardzo szybko zacząłem testować laptopy na PurePC. Przez cztery lata swojej obecności w redakcji przygotowałem blisko 2 tysiące artykułów oraz przetestowałem blisko 200 notebooków różnej maści. Dla mnie osobiście jest to ogromny sukces, bowiem doskonale zdaję sobie sprawę ile trzeba czasu poświęcić dla każdego urządzenia z osobna.



Marynary, zrobiony włos i uśmiech - wszystko na miejscu. Dekada za nami, a co przed nami? Tak wygląda udana współpraca z Kingston i HyperX od 14 lat!

Po czterech latach mamy w redakcji najbardziej rozbudowane testy laptopów w Polsce – obecnie nadzoruję trzy odrębne procedury testowe, które zostały dostosowane dla laptopów gamingowych, ultrabooków i hybryd oraz mobilnych stacji roboczych. Ostatnia pozycja była dla mnie bardzo ważna i zanim w ogóle wprowadziliśmy ją do stałych testów na PurePC, przez kilka tygodni zastanawiałem się jakie testy w ogóle powinny się znaleźć. Mobilne stacje robocze to obszar laptopów, który zaczyna zyskiwać coraz większe znaczenie, dlatego zależało mi na możliwości ich testowania. Obecnie jesteśmy pierwszą dużą redakcją w Polsce, która wprowadziła testy także w profesjonalnym oprogramowaniu. Minęły 4 lata mojej obecności w redakcji i praca sprawia mi każdego dnia dużo przyjemności i satysfakcji. Jak to Rafał kiedyś mi powiedział, że wszyscy w redakcji PurePC jesteśmy jak jedna, wielka rodzina i jestem skłonny zgodzić się z tym twierdzeniem. Wszyscy się tutaj lubimy, szanujemy i pomagamy gdy jest problem. Wszystkim dziękuję za już wspólnie spędzony czas i z optymizmem patrzę w przyszłość, na kolejne lata.



Jak czegoś nie chłodzimy, trzeba podgrzać. Ze skrajności, w skrajność. Idiotyczne pomysły i kupa zabawy w naszej pracy zostały nam do dziś. Przykład, zakręciliśmy termos z ciekłym azotem w czasie wywiadu na żywo TVP Lublin 2007. Ile było wrażeń i biegania ;)

Rafał Romański - 14 lat, to już 14 długich lat pracy nad dzieckiem PurePC.pl, które miało być miejscem wymiany doświadczeń, testów i ciekawych porównań. Dziecko, które staram się pielęgnować każdego dnia, 24/7, z każdego zakątka ziemi, oby był internet. Starzy wyjadacze, którzy są z nami od zarania dziejów wiedzą jak burzliwe były początki. Tweak, który mimo mojego zarządzania od początku 2005 roku i ogromu pracy, z miesiąca na miesiąc upadał coraz bardziej przez opóźnienia w płatnościach, złą organizację w podejmowaniu decyzji (wąskie gardło), później właściciel domeny zapomniał opłacić serwery i rozliczyć ludzką pracę, tylko 3 miesiące - shotdown. Ponad miesiąc dyskusji, co robimy dalej? Jednogłośnie, działamy pod nowym szyldem PurePC.pl, to już sławetne spotkanie pod Piasecznem, w piwnicy. Była taczka, było piwo, były długie rozmowy do białego rana. Chłopaki, nazwa PurePC tak nie bardzo dla mnie, może jakiś konkurs na zmianę? Wyszło jak wyszło, zostało PurePC.pl, później Sebastian Oktaba, jeszcze wtedy jako user, wymyślił "Wiemy, co się kręci!" i pozamiatane. Rafał ty zajmujesz się serwisem, my: Marco i Paranoik (poniżej ich zobaczycie) zajmujemy się administracją i obsługą forum. Start serwisu z nowymi treściami pisanymi często na kolanie, w oparciu o sprzęt jaki mieliśmy w swoich domach zaplanowaliśmy na 4 czerwca 2006 roku. 10:00 lecimy, chłopaki coś nie tak z MySQL posypał się, chwilę później problemy z stabilnością dedyka, trzeba jechać do serwerowni w Poznaniu, ehh falstart. Wieczorem dzwoni do mnie jeden z naszych wyjadaczy forumowych. Rafał dajcie 6 czerwca? Czemu? Sam zobaczysz. Przestań, mieliśmy startować 4-tego, daj 6-tego. Tak właśnie narodziła się sławetna data 6 czerwca 2006 roku (666). Początki nigdy nie są łatwe, to było 14 lat temu, gdy Facebooka, Instagrama czy Twittera nie było. Komunikacja odbywała się przez IRC lub Gadu-Gadu, ludzie wrzucali swoje zdjęcia na Grono czy Naszą-Klasę, a telefony komórkowe to były, co najwyżej z klawiaturą numeryczną i słownikiem T9. Czas chyba zacząć pisać w dziale Retro :)



Jaki płyn do mycia naczyń? Oczywiście Pjur! Tych panów, założycieli to już tylko najstarsi górale pamiętają. Jakub "Paranoik" Wojewoda, Marek "Marco" Pieróg oraz szef serwisu PurePC.pl Rafał "Romek" Romański, robiący zdjęcie chyba żelazkiem. A.D. 2006.



Pierwsze, poważne targi Gdańsk 2006, na które zaprosił nas Realitynet.pl (R.I.P.) Chłodzenia procesora i bicie rekordów OC autokaskadą udane, a rok później prawie nie wysadziła redakcyjnego samochodu pod Politechniką Warszawską. Rafał jak syczy, uciekaj...

Wracając, musieliśmy łączyć swoje pasje, naukę i pracę by to wszystko spiąć do 1-go i dalej mieć pieniądze na rozwój, bez którego nie poradzimy sobie i padniemy. Przypomnę tylko, w 2006 roku, serwisów, które z nami konkurowały było 26, o ich upadku, tych najważniejszych piszę Sebastian na początku tego felietonu. Patrzyliśmy jak znikają a my dalej, świątek, piątek czy niedziela, do przodu. Przełom, redakcyjny nastąpił jak dobrze pamiętam 2008 / 2009, gdy po części nasze drogi się rozeszły z założycielami i musieliśmy podjąć decyzję, albo działamy, albo kończymy. Tu ruszyliśmy z kopyta i to dosłownie. W tym roku stworzyliśmy pierwsze Zestawy Komputerowe, zawsze 1-go, zawsze super dokładne i przemyślane propozycje sprzętów. Serio, nie zdajecie sobie sprawy, ile czasu musimy na to poświęcić by to było zawsze super zrobione. Kolejno zaczęliśmy otwierać się na nowe testy i możliwości współpracy z klientami. Wiadomo, nikt za miskę ryżu nie pracuje w PL. Jak to ma być serwis na najwyższym poziomie, mamy to robić profesjonalnie. Kiedyś podział oglądalności portal - forum był na poziomie 8 % do 92 %, jak wiemy social media coraz mocniej zaczęła zabierać oglądalność bo ludzie liczyli, i cały czas liczą na szybką odpowiedź od pseudo specjalistów. Aktualnie podział portal, na którym właśnie czytacie ten wpis a forum to 95 % do 5 %. Zobaczcie w testach premierowych procesorów, płyt głównych, kart graficznych czy moich ulubionych zasilaczy, które przez lata testowałem jak miałem jeszcze czas. Te wartości przeszły moje najśmielsze oczekiwania, musieliśmy nawet przebudować liczniki, tabele i system komentarzy bo nikt nie spodziewał się jak je tworzyliśmy, że kiedyś pod jednym artykułem będzie więcej niż 999 komentarzy, a milion oglądalności pod artykułem... w życiu. No to mamy w kilku materiałach wykręcone i po 10 milionów odwiedzin, a licznik nie przestaje cykać kolejnych setek każdego dnia.



Tak zaczynaliśmy, mały pokój, dwa biurka, praca po godzinach, na zmianę, później dwa pokoje i zrobiło się ciasno. To był czas na przeprowadzkę, później kolejną po 5 latach, aż do dziś.

Odważne posunięcie, obrać kierunek! Dalej hardcore hardware, LC i overclocking dla wąskiej grupy, czy jednak idziemy dalej, przecież technologie się zmieniają, może czas na rozszerzenie portfolio? Poszliśmy na początek w audio, obudowy i chłodzenia, później powoli w felietony o technologiach i dział mini-recenzji, który miał odciążyć zapchany już kalendarz wydawniczy w dziale Artykuły. Zawsze co dwa dni jeden artykuł, nieraz musimy jednak przyspieszyć i mamy codziennie. Premiery niestety nie poczekają, ale staramy się trzymać raz, na dwa dni. Dalej pojawiły się smartfony, chłodzenia (ponownie, bo umarły i znów się pojawiły, teraz już będą trwać). Doszły testy notebooków - mega Damian, wyrobił się chłopak i lepszych nie znajdziecie w PL, mówię to z ręką na sercu. Coraz lepsze publikacje na temat sprzętu sieciowego, które robi Kamil idealnie, zniszczył konkurencję nową procedurą, a mamy jeszcze kilka asów w rękawie. Skarb mieć taki zespół, uwierzcie mi na słowo. Kolejno włączamy nowe sekcje, ale pralek czy samochodów nie będziemy tu testować. Jeśli jednak chodzi o aspekt technologii jak najbardziej, tak. Wiem, że mamy tu kilku malkontentów, którzy jak zobaczą opis technologii w samochodzie, mówią, niech tym zajmą się ludzie od moto. Błąd, akurat oni testują samochody, my testujemy technologię w nich zawartą, ale to też już inna para kaloszy, do tego niedługo wrócimy. Uwierzcie mi na słowo, spora wiedza i pasja do tych rzeczy jest, czasu jednak brak - I’ll be back.



Zdjęcie z PGA 2015. Od prawej: Michał Vobożil, Sebastian Oktaba, Rafał Romański, Miłosz Kamiński, Grzegorz Iwan oraz Hostessy od Intela (dlatego panowie tak dumnie wypinają pierś).

Kolejny zwrot akcji, PurePC.pl to naczynie połączone: odwiedzający, czytelnicy, komentatorzy a po drugiej stronie redakcja, która przez wiele godzin jak i nie dni przygotowują dla was materiały, testuje, sprawdza, robi pomiary by przekazać wam jak najlepsze informacje o danym urządzeniu. Oczywiście, zdarzają się przypadki, że po 2 minutach od wydania już dwóch "znanych mi userów" (a jest ich więcej) wyraziło swoją dezaprobatę co do materiału. Mi jego przeczytanie zajęło 20 - 30 minut od deski do deski, bo tak zawsze czytam przed wydaniem, im dwie minuty. Mensa powinna ich brać na testy i płacić comiesięczną bonifikatę za ten talent, serio. Wracając od uszczypliwości, naczynie połączone, my piszemy dla czytelników, nie piszemy dla siebie by wyrobić normę, bo jak często i gęsto czytam to wam zapłacili. Jeśli tak jest, czytacie artykuł sponsorowany, jak jest na zlecenie, czyli napiszcie o tym, czytacie akcja partnerska, gdzie dostajemy produkty z cenami, ale tekst i wszystko jest po naszej stronie, nikt tego nie weryfikuje po stronie klienta. Dostaje gotowy produkt, tu mam bardzo, ortodoksyjny podział, co inne serwisy robią, ich sprawa. Piszemy dla was, stałych i wiernych czytelników. Słuchamy waszych komentarzy, jak macie super pomysły, zawsze mój mail jest widoczny w dziale kontakt na stronie, piszecie, analizuje, jak to jest faktycznie do realizacji i nie pochłonie miliona monet - wprowadzam. Tak było w temacie testów, zacznę od najnowszy: Kyle zgłaszał w kwestii audio i płyt głównych, zrobiłem co mogłem - wprowadzone, badajcie temperatury notebooków, mamy dobry pirometr, dobra robimy - wprowadzone, testowanie monitorów, matryc w notebookach czy telefonach bez kolorymetru to bezsens, dobra, drogo, 4 sztuki kupione i do dzisiaj macie testy robione profesjonalnym sprzętem. Najbardziej jednak zabolały dwa zakupy. Sonometru klasy 1 z całkowaniem (16 dBA - 130 dBA) plus własnoręczna budowa skrzyni bezechowej (to już dla znawców). Drugi, super pomysł redakcji, kupmy dobrą, profesjonalną kamerę termowizyjną, byśmy nie bawili się w termopary, tak robią inni. Serio, ten sprzęt konkurencji to żart, no ale...



Bo w PurePC "drinki" pije się tylko w temperaturze "nie optymalnej" -196 stopni Celsjusza. Widzieliście kiedyś kisiel z narodowego napoju Polaków? Wchodzi jak złoto, serio, później jest tylko gorzej, do poranka. Eee chłopaki, co tu się stało? No właśnie :)

Zostawiłem tego dnia samochód pod biurem i poszliśmy to przegadać przy czymś mocniejszym. Ludzie, taki sprzęt to jest w niektórych częściach Polski koszt wbudowania domu, oszaleliście. W redakcji działa niestety najlepszy ustrój jaki może, bo nikt nie wymyślił lepszego - demokracja. Przegłosowany, działaj. Szkolenie z użytkowania (ciężkie 7 dni), zakup jeszcze gorsze przeżycie, pierwsze testy i znów zamietliśmy konkurencję pod dywan. Jakbyście się zastanawiali, czemu inni tego nie używają? Podpowiadam, bo nikt im takiego sprzętu nie da w prezencie, a nikt o zdrowych zmysłach w redakcji nie kupi czegoś co kosztuje tyle kasy. Każdy sobie liczy tylko daj, zrobię banerek, tak właśnie działa ten rynek daj, daj bo my tu nic nie kupimy. Zastanawialiśmy się ile czasu musiałby on wisieć, rok, pewnie dwa by to spłacić? Profesjonalne firmy w podchody z pseudo specjalistami się nie bawią. Przykład mojego profesora z Politechniki Warszawskiej. Po debacie czy da się ustawić tak sonometr by przy +/- 1.5 dBA (K2) dać się uzyskać wartości stałe by zbadać jak różne chłodzenia w danej temperaturze procesora wypadają w testach i dało się to powtórzyć? Szybka odpowiedź: Nie, pomiar jest bez sensu, za dużo zmiennych. Rafał, ale mam lepsze: Przychodzi student 1 roku na zaliczenie. Pytam o podstawowe wartości w układzie SI. W Sztucznej Inteligencji? Dziękuję, poległem. Tak wygląda teraz, z kim mamy się mierzyć :)



Testy płyty głównej ASUS TUF Gaming Z490-Plus za pomocą kamery termowizyjnej, Po lewo pomiar termowizji, po prawo Testo TwinPIx - termowizja nałożone na zdjęcie produktu.

Rodzina, przyjaciele, pracownicy, podwykonawcy. Jak już wspominano wcześniej, wszystkich traktuje tak samo. Pomagam, wspieram, jeśli potrzeba dobrej rady, wiedzy, poświęcenia czasu, robię to. To jest najlepsza droga do super zespołu, który mam w PurePC.pl. Wsparcie innych jest ważniejsze niż złoto. W przeciągu tych 14 lat wiele się zmieniło, sporo osób udało mi się wyszkolić, albo oni mnie (było ich ponad 140, serio). Dużo mnie też oni nauczyli, teraz często i gęsto możecie zobaczyć ich w telewizji, radiu, YouTube czy w innych, specjalistycznych serwisach zbliżonych do naszych. Trzymam się zasady, to co wiem, przekażę, to czego nie wiem, nauczę się od innej osoby lub spytam specjalistów. Podstawa to słuchać i ciągle, ale to ciągle się uczyć. Nauka trwa u mnie już 20 lat (dokładniej początek lutego 2000 jak oddałem swój pierwszy test), tyle siedzę w tej branży... Jako (do wyboru, bo mi ciężko określić): dziennikarz, redaktor, specjalista, edytor, wydawca, zarządzający, pomocnik, tester, a może mentor, nigdy nie wiem, CEO www.PurePC.pl - tego jestem najbardziej pewny.



Zmiany proszę Pana, zmiany. "Prawie" pierwszy wygląd strony PurePC kontra zmiana na przełomie 2009 / 2010 z kolejnymi poprawkami. Co przyniesie 2020, tego dowiecie się wkrótce!

Staramy się iść swoją, wytyczoną drogą, nie szukać poklasku. Nie walczyć o każde UU bo na koniec miesiąca przychodzi dom mediowy i pyta, ile UU macie, tak mam w tabeli, bez tego kolejnych bannerów podpasek, depilatorów czy smart dom nie będzie. Jak pokazuje w projekcie zasięgi materiału docelowego (dana grupa produktowa) to dwa razy muszą to weryfikować bo im się w tabelce nie mieści (sporo, ale to sporo przykładów). Czyli ci co, mają miliony UU czy PV na stronie, na samym materiale ma ich tysiące może dziesiątki tysięcy, tyle, magia :) Wypaczamy skalę, to bardzo lubię. Jakbym miał czas i rozciągnął dobę do 30 godzin, więcej moich testów / wpisów by się pojawiało. Na ten moment niech "młodzi się wykażą", ja pomogę pomóc, jak to robię od lat, z tzw. ukrycia czyli przykładowych, ostatnich testów płyt głównych Z490 (zrzut powyżej). Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami, za wasze komentarze, te dobre, i te niepochlebne, też je czytam! Trwajcie z nami, polecajcie nasze materiały by technologia i ciężka nasza praca nie poszła drogą, złą drogą pseudo testerów na dwóch wynikach w 3DMark i jednej grze bo czasu im zabrakło. Dzisiaj sobota, można świętować wspólnie 14 lat PurePC.pl !!!

Autorzy: Ewelina Stój, Sebastian Oktaba, Przemysław Banasiak, Bartłomiej Dramczyk, Piotr Piwowarczyk, Damian Marusiak, Kamil Śmieszek, Marcin Karbowiak, Bartosz Woldański, Piotr Gontarczyk, Łukasz Pilarczyk, Łukasz Kasprzyk, Marek Pieróg, Kuba Wojewoda, Łukasz Sulka, Marcin Bareja, Sylwia Oktaba + ponad 140 autorów, którzy współpracowali i przygotowali dla was super materiały w ciągu 14 lat życia serwisu PurePC.pl. Podpisał Rafał Romański