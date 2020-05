ZOTAC VR GO 3.0: Komputer-plecak do wirtualnej rzeczywistości

W czerwcu tego roku w sprzedaży pojawi się kolejna już generacja plecaka do wirtualnej rzeczywistości o nazwie ZOTAC VR GO 3.0. Został on wyposażony w mobilną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2070, procesor Intel Core i7 dziewiątej generacji, 16 GB pamięci DDR4 i system podświetlenia SPECTRA 2.0 RGB. Zgodnie z zapewnieniami producenta, model ten współdziała z najpopularniejszymi goglami do VR i jest o 25% bardziej wydajny w porównaniu do poprzedniej generacji. Dzięki odpowiedniej karcie graficznej obsługuje także technologię Ray Tracing, a jednocześnie zapewnia pełną swobodę ruchów. Gadżet wejdzie do sprzedaży w cenie 2299 euro.

ZOTAC VR GO w wersji 3.0 zachował charakterystyczną konstrukcję znaną już z poprzedniej odsłony - Komputer-plecak Zotac VR GO 2.0: immersja w grach bez przeszkód. Najnowsza wersja plecaka pozwoli cieszyć się wirtualnymi światami na jeszcze wyższym poziomie, bez obaw o problemy z wydajnością sprzętu. Jeśli ze chcemy uwolnić się dodatkowo od kabli zasilających to VR GO 3.0 umożliwić ma godzinę nieprzerwanej pracy.

To jednak nie koniec możliwości, bo użytkownicy mogą cieszyć się niemal nieograniczoną zabawą dzięki wymienianym „na gorąco” bateriom i zewnętrznej stacji dokującej do ich ładowania (dwie baterie 6000 mAh znajdują się w zestawie). Dodatkowo, tkanina plecaka wykonana jest z materiału niepochłaniającego wilgoci co ułatwi utrzymanie całego zestawu w czystości. ZOTAC VR GO 3.0 to (prócz budowy) niemal klasyczny pecet, w którym znajdziemy następujące podzespoły i funkcje:

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8GB GDDR6 256-bit)

Procesor: Intel Core i7-9750H (sześc rdzeni, od 2.6 GHz, do 4.5 GHz)

Pamięć RAM: 16 GB DDR4 SODIMM RAM (maks. 32 GB)

Pamięć wewnętrzna: 240 GB M.2 PCIE x4 / SATA SSD, 1x slot na 2,5“ HDD / SSD

Wejścia Display: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

Czytnik kart: 3-w-1 (SD/SDHC/SDXC)

LAN: 10/100/1000Mbps

WiFi: 802.11ac WLAN

Bluetooth: 5.0

USB: 6x USB 3.0, 1x USB 3.1

Wymiary i waga: 347,5 x 280,4 x 87,1 mm, 5,2 kg

System: Windows 10 Pro (64-bit)

Źródło: Zotac