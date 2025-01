Znaleziono winnego wielkiego wycieku poufnych dokumentów firmy Microsoft. Wskazał go sąd oraz Phil Spencer

Jak zapewne już wiemy, w ostatnim czasie doszło do upublicznienia bardzo poufnych danych firmy Microsoft. Dzięki nim dowiedzieliśmy się o dawnych planach firmy, w tym rozważaniu fuzji z Nintendo lub zakupu innego giganta technologicznego. Na jaw wyszły również informacje, które dotyczyły konstrukcji odświeżonej wersji Xboxa Series X wraz z nowym kontrolerem, a także niezapowiedzianych gier Bethesdy. Okazuje się, że winę za wszystko ponosi... Gigant z Redmond.

W wyniku powszechnego dostępu do wewnętrznych dokumentów firmy Microsoft na jaw wyszło mnóstwo ciekawych faktów. Natomiast okazuje się, że winnym całej sytuacji jest sama firma, a nie FTC, jak do tej pory sądzono.

W związku z omawianym wyciekiem niepublicznych dokumentów wiele osób zaczęło się zastanawiać, z czyjej winy szersza publiczność zyskała do nich dostęp. Spora część obarczała o tę nieostrożność w procesie Federalną Komisję Handlu (FTC), która to prowadziła (i nadal to robi) postępowanie mające na celu zapobiec fuzji Activision Blizzard i Microsoftu. Natomiast dość szybko w tej sprawie zabrał głos Phil Spencer, który w komunikacie na portalu X powiedział, że z żalem spogląda na to, co się stało i wiele się zmieniło od czasu stworzenia tych dokumentów. Z kolei firma upubliczni swoje prawdziwe obecne plany, kiedy już będzie na to gotowa. W słowach skierowanych bezpośrednio do pracowników stwierdził, że firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za taki stan rzeczy i postara się, aby podobna sytuacja nie miała już nigdy miejsca. Oczyściło to częściowo FTC z nieoficjalnych zarzutów, aczkolwiek pełna klarowność pojawiła się po piśmie z sądu.

Dowiedzieliśmy się z niego, że to sam Microsoft 14 września 2023 roku udostępnił źle zabezpieczony link do wrażliwych danych, które nieopatrzenie stały się dostępne dla każdego. Sąd co prawda wymagał pewnych dokumentów, natomiast Gigant z Redmond popełnił dość duży błąd, ponieważ przesłany dokument nie był właściwy. Po szybkiej analizie sytuacji link został usunięty przez sąd. Prawidłowe dokumenty mają trafić do sądu do 22 września 2023 roku. Natomiast tak poważnego zaniedbania nie da się cofnąć i Microsoft musi się obecnie liczyć z wszystkimi konsekwencjami.

