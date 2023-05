Zmiany w szeregach studia odpowiedzialnego za Company of Heroes. Spora część pracowników pożegnała się z pracą

Wygląda na to, że nie jest to najlepszy okres dla jednej z bardziej uznanych firm w branży. Najnowsza odsłona Company of Heroes - ostatniego jak dotąd projektu Relic Entertainment - zebrała dość pozytywne recenzje, ale niewiele jej to dotąd pomogło. Opinie graczy są bardzo mieszane, a dotychczasowe aktualizacje nie zmieniły raczej ogólnego wrażenia. Ale niestety powyższe kłopoty prawdopodobnie nie są największym powodem do zmartwień deweloperów.

Relic Entertainment musiało zwolnić aż 121 osób. Jak wynika z oświadczenia, teraz skoncentrują się na swoich kluczowych markach.

Z racji tego, że według danych na Linkedinie firma Relic Entertainment ma liczyć sobie pomiędzy 201 a 500 pracowników, to dość mocny cios dla zespołu. Zamieszczono specjalny komunikat, w którym wspomniano o potrzebie restrukturyzacji przez wzgląd na czynniki zewnętrzne uderzające w branżę mocniej niż kiedykolwiek. W obliczu owej drastycznej sytuacji deweloperzy - wraz z firmą Sega, ich wydawcą - zdecydowali się skupić na głównych tytułach, na czele ze wspomnianym Company of Heroes 3, by móc jak najlepiej je rozwijać.

Jak zostało wspomniane na początku, dotąd rozwój trzeciej części Company of Heroes nie idzie zbyt dobrze. Warto zaznaczyć, że najnowsze oceny na Steamie spadły jeszcze mocniej. Gra jest ostro krytykowana w głównej mierze za techniczne problemy, rozczarowującą oprawę wizualną, pewne pomysły związane z mechaniką, jakiś czas po premierze do listy dotarło zaś narzekanie na wprowadzone mikrotransakcje. Trudno zatem na tym etapie powiedzieć, czy nowa strategia to wykalkulowane, racjonalne posunięcie, czy przejaw paniki.

An announcement from Relic Entertainment. pic.twitter.com/EITW2tbG7w — Relic Entertainment (@relicgames) May 23, 2023

Źródło: PC Gamer