Xiaomi Smart Band 9 - nowa odsłona opaski sportowej już w Polsce. Świetny czas pracy i ulepszony ekran AMOLED

W Polsce oprócz smartfonów Xiaomi bardzo popularne są opaski sportowe od tej firmy. Oferowane są one bowiem w dość przystępnych cenach, a dodatkowo zapewniają dobrą funkcjonalność. Najnowsza odsłona z numerem 9 w nazwie właśnie zadebiutowała na naszym rodzimym rynku, aczkolwiek w Chinach pojawiła się już miesiąc wcześniej. Ponownie możemy liczyć na dostęp do wielu pasków, choć głównymi zaletami będą: jeszcze dłuższy czas pracy i lepszy ekran.

Xiaomi Smart Band 9 oficjalnie pojawił się w sprzedaży w Polsce. Nowa wersja opaski przynosi za sobą pojemniejszy akumulator i jaśniejszy ekran AMOLED. Do wyboru otrzymamy też pokaźną ilość pasków.

Poprzednia generacja opaski sportowej od Xiaomi wprowadziła naprawdę sporo wspomnianych pasków, a tegoroczna edycja kontynuuje ten trend. Oprócz pasków wykonanych z TPU możemy więc liczyć na metalowe łańcuszki, a sama opaska występuje także w odsłonie ceramicznej, choć póki co nie widać jej w polskich sklepach (to samo można powiedzieć o wersji, która zaoferuje moduł NFC — jest ona dostępna w Chinach, ale na ten moment nie na naszym rynku). Nowość oferuje ekran AMOLED o identycznej przekątnej co poprzednik, a więc 1,62 cala, natomiast będzie on znacznie jaśniejszy.

Xiaomi Smart Band 8 Xiaomi Smart Band 9 Ekran 1,62" 490 x 192 px, AMOLED

326 PPI, do 600 nitów, 60 Hz 1,62" 490 x 192 px, AMOLED

326 PPI, do 1200 nitów, 60 Hz Łączność Bluetooth 5.1 BLE Bluetooth 5.4 Czas pracy Typowo — do 16 dni Typowo — do 21 dni

Z Always On Display — do 9 dni Czas ładowania Ok. 1 godziny Akumulator 190 mAh 233 mAh Wodoodporność 5 ATM Funkcje i cechy Ponad 110 trybów sportowych

Monitorowanie stresu

Monitorowanie SpO2

Monitorowanie tętna

Sterowanie muzyką

Powiadomienia

Śledzenie snu Ponad 150 trybów sportowych

Monitorowanie stresu

Monitorowanie SpO2

Monitorowanie tętna

Sterowanie muzyką

Powiadomienia

Śledzenie snu NFC Nie Wymiary i waga 48 x 22,5 x 10,99 mm / 27 g (z opaską) 46,53 x 21,63 x 10,95 mm / 27,4 g (z opaską) Cena (MSRP) 199 zł

Wprowadzono również nowszy moduł Bluetooth i pojemniejsze ogniwo akumulatora. Dzięki temu ostatniemu aspektowi możemy liczyć na naprawdę solidny czas pracy, który ma wynieść maksymalnie 21 dni — ten czas znacząco się skróci, kiedy zechcemy stale korzystać z funkcji Always On Display. Opaska jest oczywiście odporna na działanie wody i zapewnia dostęp do jeszcze większej ilości trybów sportowych. Ulepszono także czujniki, które dokonują pomiaru saturacji i tętna. Aktualnie w autoryzowanym sklepie Mi-Store możemy nabyć opaskę za 179 zł, choć warto wspomnieć, że trwa także promocja na zeszłoroczny model, którego koszt to 147 zł.

