Xiaomi 12T Pro to najbardziej kompletny smartfon w swojej półce cenowej. Mamy na to solidne argumenty

Jeśli chodzi o smartfony, to jest ich dziś na rynku tak wiele, że mało kto jest w pełni nadążyć za tym, co oferują wybrane modele. Producenci oczywiście na tym zatrzęsieniu często korzystają, wprowadzając do obiegu urządzenia, które opisują jako wszystkomające, a ostatecznie kończy się na wielu brakach, albo półśrodkach. Zdarza się więc, że już po zakupie nasz smartfon robi gorsze niż obiecywano zdjęcia, albo że nie rozwija w pełni mocy swego procesora ze względu na przegrzewanie się. Tak się składa, że debiutujący niedawno smartfon Xiaomi 12T Pro nie ma nic do ukrycia i świetnie sprawdza się jako smartfon prawdziwie kompletny, na którym można polegać w każdym calu.

Xiaomi 12T Pro to przedstawiciel smartfonów z linii T. Możemy więc o nim mówić jako o takim, który posiada całe zatrzęsienie flagowych cech przy zachowaniu całkiem przystępnej ceny. Mamy więc topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, spory ekran AMOLED wyświetlający obraz z odświeżaniem do 120 Hz, mamy także super szybkie ładowanie mocą aż 120 W, czy wreszcie zestaw aparatów z 200-megapikselową jednostką na czele. Uczciwie trzeba dodać, że nie znajdziemy tu pełnej wodoszczelności, ani też ładowania bezprzewodowego, ale nie ma co się oszukiwać - w cenie do 4000 zł nie ma smartfona, który miałby to wszystko. A nawet jeśli jakiś ma pełną wodoszczelność czy też oferuje ładowanie Qi, to często rozczarowuje na polu fotograficznym czy też nie może pochwalić się tak szybkim jak Xiaomi ładowaniem. Ale jeśli brak wodoszczelności czy ładowania Qi nam nie zawadza, to modelowi 12T Pro naprawdę warto dać szansę. I mam w związku z tym kilka solidnych argumentów.

Xiaomi 12T Pro Procesor Snapdragon 8+ Gen1 Procesor graficzny Adreno 730 System Android 12 Pamięć RAM 8 / 12 GB Pamięć na dane 256 GB Obsługa kart SD nie Łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IrDA Ekran 6,67", AMOLED, 120 Hz,

1220 x 2712 px Kamera tylna 200 + 8 + 2 MP Kamera przednia 20 MP Klasa odporności IP53 Akumulator 5000 mAh, 120 W Wymiary i waga 163 x 76 x 9 mm, 205 g Aktualna cena 3799 zł (8 + 256 GB)

3999 zł (12 + 256 GB)

Xiaomi 12T Pro - wygodny w użytkowaniu

Xiaomi 12T Pro to urządzenie wyposażone w 6,67-calowy ekran oraz eleganckie, matowe, szklane plecki, które nieszczególnie łapią zabrudzenia. Smartfon waży ok 205 gramów, co sprawia że całość solidnie leży w dłoni. Mamy przy tym także bardzo dobre wyważenie - sprzęt nie jest mianowicie cięższy np. w swej dolnej części, przez co wyślizgiwałby się przy obsłudze jednorącz. Na świetny chwyt wpływa także niezaoblony, płaski ekran oraz fakt, że wysepka fotograficzna nie generuje niechcianego bujania się urządzenia gdy te leży np. na biurku. Mamy tu ponadto bardzo przyjemnie działające boczne przyciski o niskim, ale wyraźnym skoku oraz optymalnie ułożony czytnik linii papilarnych, który sam w sobie działa zresztą wybornie.

Xiaomi 12T Pro - naładujesz go już w nieco ponad 20 min

Nie ma chyba nic gorszego, niż zorientować się przed wyjściem z domu, że smartfon ma 6% baterii. Dla Xiaomi 12T Pro nie jest to jednak żadnym problemem. Bowiem dzięki super szybkiemu ładowaniu, jesteśmy w stanie "nakarmić" ogniwo akumulatora do pełna w nieco ponad 20 minut, co zresztą zdołaliśmy przetestować w naszych redakcyjnych testach. Co ważne, w zestawie sprzedażowym, wraz ze smartfonem otrzymamy do tego celu odpowiednią ładowarkę, właśnie o mocy 120 W. Wspominamy o tym dlatego, że ostatnimi czasy nie jest to takie oczywiste i nawet najdroższe flagowce, które również oferują całkiem szybkie ładowanie, dostarczane są do klienta z ładowarkami o znacznie niższych mocach. Ze względu na takie podejście nie możemy skorzystać z zalet tego rozwiązania już na starcie, a musimy liczyć się z zakupem dodatkowej, często nie najtańszej ładowarki.

Xiaomi 12T Pro - nie zawiedzie Cię też wydajna bateria

Wiemy już, że akumulator w smartfonie Xiaomi 12T Pro ładuje się konkurencyjnie szybko. A co z jego wydajnością? Nasze redakcyjne testy wykazały, że i tutaj smartfon wypada nadzwyczajnie dobrze. Potrafi mianowicie pracować z włączonym ekranem (przy jasności wynoszącej 200 nitów i odświeżaniu na poziomie 60 Hz) aż przez 16 godzin! A co, jeśli chcemy sobie trochę pograć? Także i tutaj mamy dla Was świetne wieści. Tak wymagająca gra mobilna jak Genshin Impact, jest w stanie bawić nas na smartfonie Xiaomi 12T Pro przez niemal 8 godzin, i to przy pełnej jasności ekranu. Te liczby są również gwarancją, że smartfon nieprędko rozładuje się także podczas klasycznego, codziennego użytkowania.

Xiaomi 12T Pro - super jasny ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz

Niezależnie od tego, czy jesteśmy fanami mobilnego grania, czy też po prostu jesteśmy estetami, z całą pewnością do gustu przypadnie nam zastany w smartfonie Xiaomi 12T Pro ekran. Jest to przede wszystkim panel bardzo jasny, dochodzący swą jasnością niemal do tysiąca nitów. Mamy tu także dedykowany tryb dużego nasłonecznienia, stąd nie musimy się martwić, że wyświetlacz będzie w jakimś momencie nieczytelny. Żadne, nawet ostre, nadmorskie słońce nie będzie w stanie powstrzymać nas od korzystania ze smartfona. Ale to nie koniec wyjątkowych cech ekranu. Jest on bowiem odświeżany z częstotliwością 120 Hz, co sprawia że wszystko co wyświetla się na urządzeniu jest niesamowicie płynne. Niezależnie czy są to gry, filmy czy po prostu interfejs. Dodatkowo, dzięki temu iż smartfon posiada zaawansowane funkcje związane z wyświetlaniem kolorów, możemy sprawić, by wyświetlał je w zgodności z paletą barw P3 bądź sRGB. Oznacza to, że oglądając na smartfonie jakiekolwiek treści (filmy, zdjęcia) możemy być pewni, że nie będą one przekłamane kolorystycznie.

Xiaomi 12T Pro - topowa wydajność przy niskich temperaturach

Wiele smartfonów wyposażonych w topowe procesory (a Xiaomi 12T Pro w taki właśnie wyposażono) ma problemy z utrzymywaniem niskich temperatur. I tak, jeśli zechcemy spędzić kilka godzin na mobilnym graniu, czy nawet na nagrywaniu filmików w rozdzielczości 8K (co Xiaomi 12T Pro także umożliwia), pojawia się ryzyko, że ze względu na przegrzewanie się, smartfon tym czynnościom po prostu nie podoła (np. będzie się przycinał lub powyłącza pewne funkcje). Generowanie ciepła jest przypadłością zdecydowanej większości flagowych smartfonów. Jak jednak wykazały nasze niedawne testy, Xiaomi 12T Pro nader dobrze radzi sobie z rozpraszaniem ciepła, dzięki zastosowaniu tu o 65% większej komory parowej z 125% większym pokryciem materiałem termicznym, niż miało to miejsce w poprzedniej generacji. I rzeczywiście - nawet podczas długich godzin spędzonych na mobilnym graniu, urządzenie nie tylko nie parzy, ale zachowuje stosownie niskie temperatury podzespołów.

Xiaomi 12T Pro - aparat 200 MP dostarcza świetnych zdjęć i nagrań

Często dzieje się tak, że smartfon doskonale sprawdza się w każdym aspekcie, aż do momentu gdy uruchomimy aplikację aparatu. Wówczas magia pryska. Na szczęście Xiaomi 12T Pro jest smartfonem nie tylko wydajnym, ale także w pełni fotograficznym. Posiada między innymi aparat do selfie o bardzo dużej rozdzielczości (20 MP), ale także aparat ultraszerokokątny, czy ten dedykowany zdjęciom makro. Wisienkę na tym fotograficznym torcie stanowi jednak główna, 200-megapikselowa jednostka wspierana optyczną stabilizacją obrazu. Możemy dzięki niej wykonywać zdjęcia o zawrotnej rozdzielczości wynoszącej aż 16384 x 12288 px. Rozwiązanie takie zapewnia m.in. doskonałą szczegółowość ujęć. Nie musimy się bać, że po ich powiększeniu, nawet na telewizorze 4K, pojawią się na nich jakieś rozmazane obszary czy inne artefakty. Dodatkowo zdjęcia, których dostarcza nam 12T Pro są wyraziste, kontrastowe i odpowiednio nasycone, oferują także dużą dynamikę. Równie przyjemne w odbiorze i szczegółowe są zdjęcia wykonywane nocą. Takiej jakości pozazdrościć mógłby niejeden, nawet droższy smartfon.

Xiaomi 12T Pro - sprawdź jakich dostarcza zdjęć i nagrań wideo w naszym teście.

Xiaomi 12T Pro - sprawne zabezpieczenia biometryczne, głośniki i wiele więcej

Na powyższych elementach lista mocnych stron smartfona Xiaomi 12T Pro się oczywiście nie kończy. Znajdziemy tu wszak jeszcze bardzo sprawny, optyczny czytnik linii papilarnych, który działa bezbłędnie i błyskawicznie. Równie niezawodne jest tutaj odblokowywanie smartfona skanem twarzy - i to nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Urządzenie wyposażono ponadto w bardzo donośne głośniki stereo wspierane przez rozwiązanie Dolby Atmos i przygotowane we współpracy z marką Harman Kardon. Nie zabrakło tu także rozwiązań na miarę 2022 roku, a więc łączności WiFi w standardzie 6, czy łączności Bluetooth w standardzie 5.2. Najbardziej wymagający użytkownicy docenią także obecność łączności NFC oraz podczerwieni, dzięki czemu telefonem można płacić oraz używać go np. jako pilota do telewizora czy innych urządzeń. Jak widać, czego byśmy od smartfona nie oczekiwali, Xiaomi 12T Pro nasze zachcianki z całą pewnością spełni.

Materiał powstał we współpracy z marką Xiaomi.