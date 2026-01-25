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Start Aktualności Prawo i gospodarka

Intel potwierdził wyniki finansowe za Q4 2025 oraz cały ubiegły rok. Mniejsze straty, ale do stabilności nadal sporo brakuje

Damian Marusiak | 25-01-2026 20:10 |

Intel potwierdził wyniki finansowe za Q4 2025 oraz cały ubiegły rok. Mniejsze straty, ale do stabilności nadal sporo brakujeKońcówka stycznia to okres, w którym spora część firm z branży komputerowej ujawnia wyniki finansowe zarówno na ostatni kwartał poprzedniego roku jak i za całe 12 miesięcy wstecz. Pierwszym przedsiębiorstwem jest tutaj Intel, który potwierdził wyniki za ostatnie miesiące. Firma zdradza, że choć wyniki wciąż są dalekie od zadowalających, to jednocześnie pod pewnymi względami jest znacznie stabilniej niż w 2024 rok, na co wpływ miała restrukturyzacja. Producent jednocześnie patrzy także bardziej optymistycznie na 2026 rok.

Intel opublikował raport finansowy za czwarty kwartał 2025 oraz cały zeszły rok. Firma w ostatnich trzech miesiącach wygenerowała przychód rzędu 13,7 miliardów dolarów, a za cały rok - 52,9 mld dolarów.

Intel potwierdził wyniki finansowe za Q4 2025 oraz cały ubiegły rok. Mniejsze straty, ale do stabilności nadal sporo brakuje [1]

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W czwartym kwartale 2025 roku, Intel wygenerował przychód na poziomie 13,7 mld dolarów, co jest wynikiem identycznym jak w trzecim kwartale roku oraz jednocześnie nieco niższy niż w analogicznym okresie w 2024 (14,3 mld). Jednocześnie jednak spadła marża brutto (zarówno w wersji GAAP jak i non-GAAP), co przy zwiększonych kosztach ponownie spowodowało znaczący spadek zysku. W wersji GAAP Intel wygenerował wręcz stratę rzędu około 600 milionów dolarów. W wariancie non-GAAP zysk sięgnął około 800 milionów dolarów. W całym 2025 roku, przychód firmy wyniósł 52,9 mld dolarów, marża brutto - 34,8%, natomiast zamiast zysku mowa ponownie o stracie rzędu około 300 milionów dolarów. Z drugiej jednak strony, w 2024 roku Intel miał stratę ponad 18 miliardów dolarów, więc różnica jest wręcz kolosalna.

GAAP Q4 2025 Q4 2024 Q3 2025
Przychód 13,7 mld USD 14,3 mld USD 13,7 mld USD
Marża brutto 36,1% 39,2% 38,2%
Koszty operacyjne 4,4 mld USD 5,1 mld USD 4,4 mld USD
Zysk (strata) netto (0.6) mld USD (0.1) mld USD 4,1 mld USD
Zysk (strata) na akcję (0.12) USD (0.03) USD 0.90 USD
Non-GAAP Q4 2025 Q4 2024 Q3 2025
Przychód 13,7 mld USD 14,3 mld USD 13,7 mld USD
Marża brutto 37,9% 42,1% 40,0%
Koszty operacyjne 4,0 mld USD 4,6 mld USD 3,9 mld USD
Zysk (strata) netto 0.8 mld USD 0.6 mld USD 1,0 mld USD
Zysk (strata) na akcję 0.15 USD 0.13 USD 0.23 USD
GAAP 2025 2024
Przychód 52,9 mld USD 53,1 mld USD
Marża brutto 34,8% 32,7%
Koszty operacyjne 18,4 mld USD 22,1 mld USD
Zysk (strata) netto (0.3) mld USD (18.8) mld USD
Zysk (strata) na akcję (0.06) USD (4.38) USD
Non-GAAP 2025 2024
Przychód 52,9 mld USD 53,1 mld USD
Marża brutto 36,7% 36,0%
Koszty operacyjne 16,5 mld USD 19,4 mld USD
Zysk (strata) netto 1,9 mld USD (0.6) mld USD
Zysk (strata) na akcję 0.42 USD (0.13) USD

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Najlepiej radzący sobie dział - Client Computing Group - wygenerował w czwartym kwartale roku przychód rzędu 8,2 miliardów dolarów, jednak w porównaniu do Q3 2025 zmniejszył się nieco zysk operacyjny - z 2,7 mld do 2,2 mld USD. W raporcie finansowym Intel chwali się jednak niedawną zapowiedzią procesorów Panther Lake, które jako pierwsze konsumenckie układy wykorzystują proces technologiczny Intel 18A. Układy Core Ultra serii 3 pojawią się w 2026 roku w ponad 200 różnych projektach - od notebooków, przez Mini PC aż po handheldy. Z kolei sam proces 18A obecnie ma status pełnej produkcji - litografia została z powodzeniem wdrożona w fabrykach Intela w Arizonie oraz Oregonie. Przy okazji raportu, Intel potwierdza również, że zakończono proces sprzedaży akcji firmie NVIDIA za łączną kwotę 5 miliardów dolarów. Jest to część szerszego planu na współpracę pomiędzy Intelem oraz NVIDIĄ, o której pisaliśmy kilka miesięcy temu.

Przychód Q4 2025 Q4 2024 Q3 2025
Client Computing Group 8,2 mld USD 8,0 mld USD 8,5 mld USD
Data Center and AI 4,7 mld USD 3,4 mld USD 4,1 mld USD
Intel Foundry 4,5 mld USD 4,5 mld USD 4,2 mld USD
Others (Inne) 0.6 mld USD 1,0 mld USD 1,0 mld USD
Eliminacje międzysegmentowe -4,3 mld USD -2,6 mld USD -4,2 mld USD
Łączny przychód 13,7 mld USD 14,3 mld USD 13,7 mld USD
Przychód 2025 2024
Client Computing Group 32,2 mld USD 30,3 mld USD
Data Center and AI 16,9 mld USD 12,8 mld USD
Intel Foundry 17,8 mld USD 17,5 mld USD
Others (Inne) 3,6 mld USD 9,6 mld USD
Eliminacje międzysegmentowe -17,7 mld USD -17,1 mld USD
Łączny przychód 52,9 mld USD 53,1 mld USD

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Według wstępnych szacowań, pierwszy kwartał 2026 roku raczej nie zmieni wiele w finansach Intela. Przewidywany przychód ma oscylować w granicach od 11,7 do 12,7 miliardów dolarów. Marża brutto (non-GAAP) ma z kolei sięgać 34,5%, co byłoby o niespełna 5 punktów procentowym gorszym wynikiem w porównaniu do analogicznego okresu za 2025 rok (39,2% dla non-GAAP). Przy okazji raportu finansowego, Intel potwierdził m.in. premierę desktopowych procesorów Nova Lake (Core Ultra 400S) pod koniec 2026 roku.

Intel potwierdził wyniki finansowe za Q4 2025 oraz cały ubiegły rok. Mniejsze straty, ale do stabilności nadal sporo brakuje [2]

Intel potwierdził wyniki finansowe za Q4 2025 oraz cały ubiegły rok. Mniejsze straty, ale do stabilności nadal sporo brakuje [3]

Intel potwierdził wyniki finansowe za Q4 2025 oraz cały ubiegły rok. Mniejsze straty, ale do stabilności nadal sporo brakuje [4]

Intel potwierdził wyniki finansowe za Q4 2025 oraz cały ubiegły rok. Mniejsze straty, ale do stabilności nadal sporo brakuje [5]

Intel potwierdził wyniki finansowe za Q4 2025 oraz cały ubiegły rok. Mniejsze straty, ale do stabilności nadal sporo brakuje [6]

Intel potwierdził wyniki finansowe za Q4 2025 oraz cały ubiegły rok. Mniejsze straty, ale do stabilności nadal sporo brakuje [7]

Źródło: Intel
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