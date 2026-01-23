Procesory Intel Core Ultra 400 zadebiutują jeszcze w tym roku. Mamy oficjalne potwierdzenie
Procesory Intel Arrow Lake zadebiutowały już ponad roku i mimo kiepskiego przyjęcia producent do tej pory nie zdecydował się na wydanie nowych modeli czy odświeżonej serii. Co prawda ciągle czekamy na premierę Arrow Lake'ów Refresh, ale chyba nikt nie spodziewa się po nich rewolucji. Istotna zmiana w ofercie może jednak nastąpić trochę później, w momencie pojawienia się układów Nova Lake. Jak długo będziemy na nie czekać?
Mamy potwierdzenie, że Niebiescy szykują mocną ofensywę na ten rok, choć spodziewamy się, że debiut Nova Lake'ów nastąpi raczej w trzecim lub czwartym kwartale.
Zintegrowane układy graficzne Intel Xe3P w procesorach Nova Lake mają przynieść spory wzrost wydajności względem Xe3
Lip-Bu Tan, CEO Intela, w uwagach do raportu na temat wyników finansowych Intela za Q4 2025, stwierdził: "Wraz z nową generacją Nova Lake, która pojawi się pod koniec 2026 roku, przygotowaliśmy dla klientów plan działania łączący najlepszą w swojej klasie wydajność z rozwiązaniami zoptymalizowanymi pod kątem kosztów. Dzięki temu jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku lat uda nam się zwiększyć udziały w rynku i rentowność zarówno w segmencie notebooków, jak i komputerów stacjonarnych". Mamy więc potwierdzenie, że Niebiescy szykują mocną ofensywę na ten rok, choć spodziewamy się, że debiut Nova Lake'ów, czyli procesorów Core Ultra 400, nastąpi raczej w trzecim lub czwartym kwartale.
|Nova Lake
|Arrow Lake Refresh
|Arrow Lake
|Raptor Lake Refresh
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Seria
|Core Ultra 400
|Core Ultra 200K
|Core Ultra 200
|Core 14. gen.
|Core 13. gen.
|Core 12. gen.
|Gniazdo
|LGA-1954
|LGA-1851
|LGA-1851
|LGA-1700
|LGA-1700
|LGA-1700
|Maks. liczba rdzeni
|52
16P+32E+4LP-E
|24
8P+16E
|24
8P+16E
|24
8P+16E
|24
8P+16E
|16
8P+8E
|iGPU
|Xe3P-LPG
|Xe-LPG
|Xe-LPG
|Xe-LP
|Xe-LP
|Xe-LP
|NPU
|NPU6
|NPU3
|NPU3
|-
|-
|-
|Dodatkowy cache
|BLLC
|-
|-
|-
|-
|-
Intel Nova Lake - Nowe informacje o procesorach Core Ultra 9 oraz Core Ultra 7 z odpowiednikiem 3D V-Cache
Pojawienie się Nova Lake'ów sprawi, że chipy Arrow Lake Refresh szybko staną się przestarzałe, szczególnie że wraz z nową generacją procesorów zadebiutują nowe płyty główne z podstawką LGA-1954 (na szczęście dotychczas wydane coolery powinny być kompatybilne). Oczekujemy, że nadchodzące układy zostaną oparte na rdzeniach Coyote Cove (Performance) i Arctic Wolf (Efficient). Jeśli chodzi o grafikę, plotki wskazują na połączenie architektur Xe3 i Xe3P w jednym pakiecie. Nowa seria ma zaoferować maksymalnie 52 rdzenie i powinna zostać wyposażona w nowszą jednostkę NPU. Ponadto sporo mówi się o dodatkowej pamięci cache BLLC (Big Last Level Cache), która ma być odpowiedzią na technologię AMD 3D V-Cache.