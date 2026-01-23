Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Procesory

Intel przyznaje się do błędu strategicznego. Skupienie się na PC kosztowało firmę pozycję w segmencie AI i data center

Maciej Lewczuk | 23-01-2026 18:00 |

Intel przyznaje się do błędu strategicznego. Skupienie się na PC kosztowało firmę pozycję w segmencie AI i data centerIntel po raz kolejny wyznał przed inwestorami podczas prezentacji wyników finansowych za czwarty kwartał 2025 roku, że źle oszacowali zapotrzebowanie na procesory serwerowe ze strony największych operatorów chmurowych. Konsekwencje tej pomyłki są bolesne: niedobory Xeonów, niemożność wywiązania się z zobowiązań wobec klientów i ponowne przesunięcie zasobów produkcyjnych w sytuacji, gdy konkurencja systematycznie powiększa przewagę.

Intel ponownie błędnie ocenił trendy rynkowe, poświęcając szansę w segmencie data center na rzecz konsumentów - firma teraz desperacko próbuje odwrócić tę decyzję.

Intel przyznaje się do błędu strategicznego. Skupienie się na PC kosztowało firmę pozycję w segmencie AI i data center [1]

Test procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D vs Intel Core i9-14900K vs Intel Core Ultra 9 285K - Pojedynek tytanów w nowej procedurze

CFO Intela David Zinsner nie ukrywał podczas rozmowy z analitykami, że firma "źle oceniła" skalę popytu ze strony hyperscalerów. Problem w tym, że to nie pierwsza strategiczna wpadka niebieskich w ostatnich latach. Podczas gdy NVIDIA zbudowała niemal monopolistyczną pozycję w segmencie akceleratorów AI (ponad 90 proc. udziałów rynkowych), Intel próbował ratować sytuację chipami Gaudi 3, które w testach okazały się nawet dziewięciokrotnie wolniejsze od konkurencyjnego H200. Teraz historia się powtarza, ale na innym froncie.

Intel przyznaje się do błędu strategicznego. Skupienie się na PC kosztowało firmę pozycję w segmencie AI i data center [2]

Intel przedstawia projekt szklanych substratów dla pakowania chipów EMIB na targach NEPCON 2026 w Japonii

Firma przyznaje, że poświęciła znaczną część mocy produkcyjnych na realizację zamówień konsumenckich, w tym na przygotowanie premiery procesorów Panther Lake dla komputerów osobistych z funkcjami AI. Tymczasem hyperscalerzy masowo modernizują infrastrukturę bazującą na architekturze x86, generując nieoczekiwany wysyp zamówień na procesory Xeon. Intel nie był na to przygotowany, a mieszanka wafli z własnych fabryk i zewnętrznych dostawców tylko pogorszyła sytuację. CEO Lip-Bu Tan wprost stwierdził, że wydajność produkcji "nie spełnia jego standardów" i konieczna jest poprawa egzekucji.

Intel przyznaje się do błędu strategicznego. Skupienie się na PC kosztowało firmę pozycję w segmencie AI i data center [3]

AMD wytacza ciężkie działa i twierdzi, że procesory Ryzen AI są pod każdym względem lepsze od Intel Panther Lake

Teraz firma desperacko przenosi zasoby z segmentu PC do data center, rezygnując z produkcji tańszych chipów konsumenckich na rzecz droższych serwerowych. To jednak klasyczne gaszenie pożaru. AMD systematycznie odbiera Intelowi udziały w rynku procesorów dla centrów danych (po raz pierwszy w historii prześcignęła niebieskich w tym segmencie pod koniec 2024 roku), a NVIDIA dominuje tam, gdzie jest przyszłość, czyli w akceleratorach AI. Intel ponownie okazuje się spóźniony, reagując na trendy zamiast je kreować. Akcjonariusze naciskają na all-in w kierunku AI, ale pytanie brzmi, czy Intel w ogóle jeszcze ma czas, aby nadrobić wieloletnie zaległości?

Źródło: Reuters, WCCFTech, Tom's Hardware, TechPowerUp
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Anthropic potwierdza prace nad autorskimi układami AI. Firma szuka inżynierów od front-end designu po pakowanie chipów

Anthropic potwierdza prace nad autorskimi układami AI. Firma szuka inżynierów od front-end designu po pakowanie chipów

1
AMD Ryzen 9 3950H - Tajemniczy procesor pojawił się w bazie PassMark. Jego specyfikacja może jednak być rozczarowująca

AMD Ryzen 9 3950H - Tajemniczy procesor pojawił się w bazie PassMark. Jego specyfikacja może jednak być rozczarowująca

15
Procesory AMD Zen 6 mają być przygotowywane m.in. z myślą o utrzymaniu wyższej wartości 1% LOW FPS w grach wideo

Procesory AMD Zen 6 mają być przygotowywane m.in. z myślą o utrzymaniu wyższej wartości 1% LOW FPS w grach wideo

99
EMIB-T: Intel Foundry dokłada przelotki TSV do krzemowego mostka, by zasilać chiplety AI bezpośrednio przez podłoże

EMIB-T: Intel Foundry dokłada przelotki TSV do krzemowego mostka, by zasilać chiplety AI bezpośrednio przez podłoże

3
Intel udostępnia RTL procesorów Atom startupowi powiązanemu z Lip-Bu Tanem. Takiej licencji jeszcze nie było

Intel udostępnia RTL procesorów Atom startupowi powiązanemu z Lip-Bu Tanem. Takiej licencji jeszcze nie było

9
Liczba komentarzy: 76

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.