Intel przyznaje się do błędu strategicznego. Skupienie się na PC kosztowało firmę pozycję w segmencie AI i data center

Intel po raz kolejny wyznał przed inwestorami podczas prezentacji wyników finansowych za czwarty kwartał 2025 roku, że źle oszacowali zapotrzebowanie na procesory serwerowe ze strony największych operatorów chmurowych. Konsekwencje tej pomyłki są bolesne: niedobory Xeonów, niemożność wywiązania się z zobowiązań wobec klientów i ponowne przesunięcie zasobów produkcyjnych w sytuacji, gdy konkurencja systematycznie powiększa przewagę.

Intel ponownie błędnie ocenił trendy rynkowe, poświęcając szansę w segmencie data center na rzecz konsumentów - firma teraz desperacko próbuje odwrócić tę decyzję.

CFO Intela David Zinsner nie ukrywał podczas rozmowy z analitykami, że firma "źle oceniła" skalę popytu ze strony hyperscalerów. Problem w tym, że to nie pierwsza strategiczna wpadka niebieskich w ostatnich latach. Podczas gdy NVIDIA zbudowała niemal monopolistyczną pozycję w segmencie akceleratorów AI (ponad 90 proc. udziałów rynkowych), Intel próbował ratować sytuację chipami Gaudi 3, które w testach okazały się nawet dziewięciokrotnie wolniejsze od konkurencyjnego H200. Teraz historia się powtarza, ale na innym froncie.

Firma przyznaje, że poświęciła znaczną część mocy produkcyjnych na realizację zamówień konsumenckich, w tym na przygotowanie premiery procesorów Panther Lake dla komputerów osobistych z funkcjami AI. Tymczasem hyperscalerzy masowo modernizują infrastrukturę bazującą na architekturze x86, generując nieoczekiwany wysyp zamówień na procesory Xeon. Intel nie był na to przygotowany, a mieszanka wafli z własnych fabryk i zewnętrznych dostawców tylko pogorszyła sytuację. CEO Lip-Bu Tan wprost stwierdził, że wydajność produkcji "nie spełnia jego standardów" i konieczna jest poprawa egzekucji.

Teraz firma desperacko przenosi zasoby z segmentu PC do data center, rezygnując z produkcji tańszych chipów konsumenckich na rzecz droższych serwerowych. To jednak klasyczne gaszenie pożaru. AMD systematycznie odbiera Intelowi udziały w rynku procesorów dla centrów danych (po raz pierwszy w historii prześcignęła niebieskich w tym segmencie pod koniec 2024 roku), a NVIDIA dominuje tam, gdzie jest przyszłość, czyli w akceleratorach AI. Intel ponownie okazuje się spóźniony, reagując na trendy zamiast je kreować. Akcjonariusze naciskają na all-in w kierunku AI, ale pytanie brzmi, czy Intel w ogóle jeszcze ma czas, aby nadrobić wieloletnie zaległości?

Źródło: Reuters, WCCFTech, Tom's Hardware, TechPowerUp