AMD wytacza ciężkie działa i twierdzi, że procesory Ryzen AI są pod każdym względem lepsze od Intel Panther Lake

Podczas targów CES w Las Vegas doczekaliśmy się zapowiedzi nowych procesorów od Intela oraz AMD dla notebooków. W pierwszym przypadku zaprezentowano układy Core Ultra 300 z serii Panther Lake, podczas gdy AMD uraczyło nas odświeżonymi jednostkami Ryzen AI 400 (Gorgon Point) oraz dodatkowymi modelami Ryzen AI Max+ (Strix Halo). Pierwsze laptopy z Intel Panther Lake jak i AMD Gorgon Point mają trafić do sprzedaży za kilka dni. Z tej okazji AMD postanowiło przedstawić wyższość swoich procesorów nad układami Intela.

AMD wytacza ciężkie działa... a raczej nowe slajdy, które za wszelką cenę mają potwierdzić wyższość układów Ryzen AI 300 / Ryzen AI 400 oraz Ryzen AI Max+ nad nadchodzącymi procesorami Intel Panther Lake.

Firma AMD opublikowała dwa slajdy, które niemal za wszelką cenę starają się utrzymać scenariusz, w którym układy Ryzen AI 300, Ryzen AI 400 oraz Ryzen AI Max+ są lepsze od nadchodzących procesorów Intel Panther Lake (Core Ultra serii 3). W związku z tym topowe jednostki Core Ultra X9 388H, Core Ultra X7 368H & 358H oraz Core Ultra X5 338H zrównano z AMD Strix Halo, a więc układami Ryzen AI Max+, przyporządkowując obie grupy do kategorii "Premium" (przy czym Strix Point oraz Gorgon Point, jak chociażby Ryzen AI 9 HX 370 czy Ryzen AI 9 HX 470 są i były kategoryzowane w podobny sposób). Z tego zatem względu, według AMD, układy graficzne w Strix Halo są wydajniejsze od iGPU Xe3 w Panther Lake nawet o 37%. Zapewne w wielu grach tak będzie, przy czym układ graficzny w Strix Halo nie tylko pobiera często więcej mocy, ale również ma tak przynajmniej ze 4 razy większą powierzchnię, nie wspominając o znacznie większej liczbie jednostek obliczeniowych (2560 w Radeon 8060S kontra 1536 w Intel ARC B390). Być może się mylę tutaj, ale moim zdaniem ze względu na wielkość i samą konstrukcję, układom Panther Lake bliżej raczej do standardowych APU Strix Point / Gorgon Point, niż Strix Halo, wobec których Intel de facto nie ma swojego odpowiednika.

Intel Core Ultra X9 388H jest porównany do AMD Ryzen AI Max+ 395 także pod względem liczby wątków (16 kontra 32), co prowadzi do wniosków, że ten drugi będzie wyraźnie wydajniejszy w testach produktywności. Ponadto według AMD, procesory Panther Lake (porównanie ponownie skierowane do Core Ultra X9 388H) nie mają praktycznie żadnej poprawy efektywności energetycznej względem Lunar Lake (co znowu niekoniecznie musi być prawdą, wszak jeśli Core Ultra X9 388H będzie w wielu testach wyraźnie wydajniejszy od Core Ultra 9 288V przy tym samym poborze mocy, to także poniekąd świadczy o lepszej efektywności energetycznej). Do jakich procesorów zatem AMD przyrównuje swoje jednostki Ryzen AI 400 Gorgon Point? W tym wypadku do układów Core Ultra 9 oraz Core Ultra 7, które mają odmienną budowę (poza rdzeniami, dalej jest to 16 rdzeni): znacznie mniejsze iGPU (ze względu na to, że te konkretne warianty Panther Lake mają być łączone najczęściej z układami NVIDIA GeForce RTX) czy większa liczba linii PCIe (z tego samego powodu). Tak czy inaczej w przyszłym tygodniu pojawią się pierwsze testy laptopów z Intel Panther Lake i wówczas zobaczymy, która firma była bliższa rzeczywistemu stanowi w swoich slajdach.

Źródło: WCCFTech, VideoCardz