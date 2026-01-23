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Start Aktualności Procesory

Intel i NVIDIA budują niestandardowe procesory Xeon z technologią NVLink dla infrastruktury AI

Maciej Lewczuk | 23-01-2026 17:30 |

Intel i NVIDIA budują niestandardowe procesory Xeon z technologią NVLink dla infrastruktury AIIntel przeprowadza jedną z najważniejszych zmian w strategii serwerowej od lat. Podczas konferencji wynikowej za czwarty kwartał 2025 roku CEO Lip-Bu Tan ujawnił serię ważnych decyzji dotyczących przyszłości procesorów Xeon. Firma rezygnuje z mainstreamowych modeli, stawia na wydajność pamięci, przywraca wielowątkowość i nawiązuje bliską współpracę z NVIDIĄ. To odpowiedź na trwającą od lat erozję pozycji rynkowej wobec dominującego AMD EPYC.

Intel redefiniuje strategię serwerową i skupia się teraz wyłącznie na 16-kanałowych procesorach Diamond Rapids. Przyspiesza także wprowadzenie Coral Rapids z przywróconym SMT i buduje Xeony z technologią NVIDIA NVLink dla węzłów hostujących AI.

Intel i NVIDIA budują niestandardowe procesory Xeon z technologią NVLink dla infrastruktury AI [1]

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Najbardziej dotkliwe cięcie dotyczy Diamond Rapids, następnej generacji Xeonów, która miała trafić na rynek w dwóch wersjach, z ośmioma oraz szesnastoma kanałami pamięci. Intel potwierdził, że całkowicie wycofuje wariant 8-kanałowy z planów, koncentrując wszystkie zasoby na topowych modelach 16-kanałowych. To strategia desperackiej ucieczki do przodu, która odpowiada na podstawową słabość obecnych procesorów wobec konkurencji, czyli zbyt niską przepustowość pamięci. Podczas gdy AMD w centrach danych nieprzerwanie zdobywa udziały (według najnowszych danych przekroczyło już 40 proc. rynku serwerowego), Intel musi zaproponować coś radykalnie lepszego. Diamond Rapids z szesnastoma kanałami pamięci DDR5 i wsparciem dla MRDIMM Gen 2 ma osiągnąć przepustowość 12 800 MT/s, a to skok o 45 proc. względem aktualnego Xeon 6 Granite Rapids. Problem w tym, że rezygnując z tańszych, mainstreamowych modeli, Intel oddaje ogromny segment rynku konkurencji i stawia wszystko na zwycięstwo w kategorii high-end. To ryzykowny ruch, który może się opłacić tylko wtedy, gdy Diamond Rapids rzeczywiście dorówna lub przewyższy EPYC nie tylko w benchmarkach, ale przede wszystkim w scenariuszach wymagających szerokości pasma.

Intel i NVIDIA budują niestandardowe procesory Xeon z technologią NVLink dla infrastruktury AI [2]

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Równie istotne jest potwierdzenie przyspieszenia prac nad Coral Rapids, generacją, która pojawi się po Diamond Rapids, prawdopodobnie w latach 2028–2029. Coral Rapids przyniesie powrót SMT (Simultaneous Multithreading), czyli technologii znanej wcześniej jako Hyper-Threading. Intel celowo wyeliminował wielowątkowość z architektur Arrow Lake i Lunar Lake, tłumacząc to optymalizacją hybrydowych układów P+E-core. Decyzja spotkała się z krytyką, zwłaszcza że konkurencyjne procesory AMD zachowały SMT, oferując przewagę w aplikacjach wielowątkowych. Przywrócenie tej technologii w Coral Rapids to przyznanie się do błędu i próba odzyskania utraconej przewagi w wielowątkowości. Lip-Bu Tan podkreślił, że to strategiczna konieczność, aby przywrócić Xeonom "przewagę w liczbie rdzeni i wątków". Pytanie, czy nie będzie za późno. AMD nie próżnuje, a kolejne generacje EPYC mogą jeszcze bardziej zwiększyć przewagę technologiczną.

Intel i NVIDIA budują niestandardowe procesory Xeon z technologią NVLink dla infrastruktury AI [3]

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Najbardziej intrygującym elementem układanki jest zapowiedź niestandardowego procesora Xeon zaprojektowanego wspólnie z NVIDIĄ, który będzie zawierał zintegrowaną technologię NVLink bezpośrednio w pakiecie. To efekt partnerstwa ogłoszonego we wrześniu 2025 roku, w ramach którego NVIDIA zainwestowała 5 mld dolarów w Intela, nabywając około 4-procentowy udział w firmie. Dla NVIDII to dostęp do sprawdzonej architektury x86 i szerokiej oferty funkcji serwerowych, które może integrować ze swoimi akceleratorami Blackwell i przyszłymi Rubin GPU. Dla Intela to szansa na obecność w najbardziej lukratywnym segmencie rynku, czyli w węzłach hostujących AI w ogromnych centrach danych hyperscalerów, gdzie NVIDIA ma niemal monopolistyczną pozycję. NVLink pozwoli na bezpośrednie, szybkie połączenie procesora z GPU, eliminując wąskie gardła interfejsu PCIe i umożliwiając wydajniejsze mieszanie różnych konfiguracji Xeonów z akceleratorami graficznymi. To także odpowiedź na inicjatywę NVIDIA NVLink Fusion, która otwiera ekosystem NVLink dla niestandardowych procesorów ARM i ASIC projektowanych przez hyperscalerów. Intel nie może pozwolić, aby architektura x86 została odsunięta na margines w najszybciej rosnącym segmencie branży. Pozostaje jednak pytanie o wykonanie. Intel wielokrotnie zapowiadał przełomowe produkty, które później nie spełniały oczekiwań, a termin wprowadzenia niestandardowego Xeona z NVLink pozostaje niejasny.

Źródło: Investing, WCCFtech, VideoCardz, Cadence, NVIDIA
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