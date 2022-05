Wymiana smartfona na nowy: czym kierujemy się przy wyborze, jak często dokonujemy przesiadki oraz jakie są jej główne powody

Celem badania „Smart Buyers Insights Survey 2022”, w którym wzięło udział ponad 15 tys. osób, było poznanie nawyków zakupowych związanych z wymianą smartfona na nowszy model. Sprawdzono, dlaczego ludzie decydują się na przesiadkę oraz jak długo użytkownicy zwlekają z jej przeprowadzeniem. Sprawdzono także, w jaki sposób dokonywany jest wybór nowego urządzenia. Odpowiedzi respondowanych pozwoliły na wyciągnięcie interesujących wniosków dotyczących zwyczajów konsumentów. Okazuje się bowiem, że klienci zdecydowanie nie ufają zapewnieniom sklepów, zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych. Gdzie więc poszukuje się dziś informacji o tym, jakiego smartfona warto wybrać? Sprawdźmy odpowiedzi ankietowanych.

W jaki sposób wybieramy nowe urządzenie i jak często decydujemy się na wymianę smartfona? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w wynikach badania „Smart Buyers Insights Survey 2022”.

Aż 47 % respondondowanych, czyli prawie połowa, wymienia smartfon dopiero w chwili, gdy aktualne urządzenie przestaje działać tak sprawnie, jak kiedyś. To dość zawiła kwestia, ale prawda jest taka, że modele z wyższej półki lub nawet średniopółkowe telefony działają sprawnie nawet kilka lat po debiucie. W przypadku budżetowców bywa z tym różnie. Co ciekawe, aż 36 % ankietowanych przesiada się na nowszy model tylko z powodu chęci posiadania sprzętu z nowszą specyfikacją techniczną. Ma to spore uzasadnienie, gdyż kolejne generacje urządzeń wnoszą często nowe funkcje ściśle powiązane z podzespołami. Nie jest to natomiast regułą. Ponad 12 % osób stwierdziło, że wymienia smartfona w momencie otrzymania atrakcyjnej oferty wymiany urządzenia.

Najczęściej wymieniamy smartfon po dwóch latach użytkowania. Tak deklaruje prawie 57 % ankietowanych. Kolejna grupa decyduje się na przesiadkę po upływie od 12 do 24 miesięcy. Tylko niecałe 11 % kupuje nowy sprzęt w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zakupu. Porady w wyborze konkretnego modelu szukamy na stronach internetowych traktujących o urządzeniach mobilnych, w recenzjach dostępnych w serwisie YouTube oraz u znajomych i rodziny. Wizyta w sklepie stacjonarnym lub internetowym w celu wyboru nowego sprzętu to najmniej oczywista dla osób badanych opcja. Z pewnością w grę wchodzi obawa o zbyt agresywne i niekiedy nie do końca zgodne z rzeczywistością materiały reklamujące dany produkt.

Źródło: 91Mobiles