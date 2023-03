Wymagania sprzętowe The Last of Us Part I PC. Do grania w wysokich ustawieniach potrzeba 32 GB RAM

Za niespełna trzy tygodnie na PC zadebiutuje kolejna gra od Sony, będąca dotychczas ekskluzywną produkcją dla konsol PlayStation. Tym razem mowa o The Last of Us Part I, a więc pierwszej części jednej z największych marek jakie Sony posiada w swoim portfolio. Jako że jeszcze w tym miesiącu gra pojawi się na komputerach, przyszła pora na ujawnienie szczegółów komputerowej wersji, w tym także wymagań sprzętowych. Te, jak mogliśmy oczekiwać, do najniższych nie należą.

Sony oraz Naughty Dog opublikowali wymagania sprzętowe gry The Last of Us Part I w wersji PC. Nie należą one do najniższych.

Naughty Dog zaprezentowało dość szczegółowe wymagania sprzętowe komputerowej wersji The Last of Us Part I. Podzielono je na cztery części: Minimalne (do gry w 720p przy 30 FPS i w najniższych ustawieniach graficznych), Rekomendowane (do gry w Full HD przy 60 klatkach i wysokich detalach), "Performance" umożliwiające płynną rozgrywkę w 1440p i tych samych detalach oraz "Ultra" do gry w 4K przy 60 FPS i w najwyższych ustawieniach graficznych. Nawet do najniższych detali będziemy potrzebować takich kart jak NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti czy AMD Radeon RX 470 z 4 GB VRAM, a także 16 GB pamięci RAM.

Minimum Rekomendowane "Performance" "Ultra" Procesor Intel Core i7-4770

AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-8700

AMD Ryzen 5 3600X Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i5-12600K

AMD Ryzen 9 5900X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB

AMD Radeon RX 470 4 GB NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB

NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB

AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB

AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

AMD Radeon RX 6750 XT NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XT (FSR 2 Quality) Pamięć 16 GB RAM 16 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM Miejsce na dysku 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD System Windows 10 64-bit

Wersja 1909 Szczegóły gry Niskie detale

720p, 30 FPS Wysokie detale

1080p, 60 FPS Wysokie detale

1440p, 60 FPS Ultra detale

2160p, 60 FPS

Mogliśmy się tego spodziewać po premierze Returnal i istotnie także The Last of Us Part I ma wymagać 32 GB RAM, jeśli zamierzamy grać w rozdzielczości wyższej niż Full HD. Do 1080p i wysokich ustawień graficznych, mamy potrzebować już znacznie mocniejszych kart tj. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 3060 (wersja z 8 GB), AMD Radeon RX 5700 XT lub Radeon RX 6600 XT. Wymagania dla rozdzielczości 1440p uwzględniają już takie karty jak NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti oraz AMD Radeon RX 6750 XT. Do gry w 4K natomiast twórcy rekomendują posiadanie niemal topowych kart: NVIDIA GeForce RTX 4080 oraz AMD Radeon RX 7900 XT. Co ciekawe, przy karcie Radeon jest dopisek o aktywacji FSR w trybie Quality (FSR 2 dokładnie, bo ta wersja będzie oferowana w grze). Nie wiemy czy takie samo wymaganie będzie dla NVIDII, jako że przy układzie Ada Lovelace takiego dopisku nie ma. The Last of Us Part I można obecnie zamawiać na Steamie oraz Epic Games Store, a koszt wynosi 259 złotych.

Źródło: Sony