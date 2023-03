The Last of Us Part I będzie oferowany jako gratis przy zakupie kart graficznych AMD Radeon RX 6000 oraz RX 7000

Pod koniec marca gracze PC otrzymają w końcu możliwość zagrania w The Last of Us Part I. Produkcja studia Naughty Dog oraz PlayStation zadebiutuje na komputerach dokładnie 28 marca, a więc już jakiś czas po zakończeniu emisji pierwszego sezonu serialu na HBO Max. Dla graczy, którzy dotychczas nie grali na konsolach PlayStation, nadchodząca premiera będzie pierwszą okazją do sprawdzenia przygód Joela oraz Ellie. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że The Last of Us Part I będzie kolejnym gratisem przy zakupie kart graficznych AMD.

Według opublikowanych informacji, The Last of Us Part I będzie dodawany jako gratis przy zakupie kart graficznych AMD Radeon RX 6000 oraz RX 7000.

Informacja o nadchodzącej akcji promocyjnej pojawiła się w witrynie eBuyer, gdzie umieszczono kilka szczegółów na temat nowej promocji AMD. Tym razem przy zakupie kart graficznych Radeon RX 6000 oraz Radeon RX 7000, gracze mają liczyć na bonus w postaci kodu na grę The Last of Us Part I. W poprzedniej tego typu akcji, która zakończyła się w ubiegłym miesiącu, do zgarnięcia były gry The Callisto Protocol oraz Dead Island 2. O ile jednak poprzednio promocja dotyczyła wyłącznie kart RDNA 2, tak teraz akcja ma dotyczyć wszystkich kart - zarówno tych opartych na architekturze RDNA 2 jak również RDNA 3.

Biorąc pod uwagę fakt, że to AMD planuje dodawać grę przy zakupie kart graficznych Radeon, wszystko wskazuje na to, że komputerowa wersja The Last of Us Part I jest przygotowywana we współpracy właśnie z AMD i optymalizowana pod układy Radeon. Podobnie wygląda to przy nadchodzących Star Wars Jedi: Survivor, gdzie potwierdzono partnerstwo z AMD. Produkcja jest optymalizowana pod procesory AMD Ryzen, a przy zakupie wybranych układów Ryzen 7000 można otrzymać grę również za darmo. Producent jeszcze nie potwierdził terminu startu promocji na The Last of Us Part I. Spodziewamy się, że jest to jednak kwestia kilku dni.

Źródło: eBuyer