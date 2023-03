Wuthering Waves - gra przypominająca Genshin Impact w przyszłym miesiącu wystartuje z beta testami. Jak się zapisać?

Genshin Impact to fabularna gra akcji utrzymana w konwencji fantasy, z możliwością eksploracji otwartego świata, wydana w 2020 roku przez chińskie studio miHoYo. Produkcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem na wielu platformach — na PC, PlayStation 4/5 oraz na urządzeniach mobilnych z systemem Android/iOS. Nic dziwnego, że kolejni deweloperzy przygotowują podobne do Genshin Impact tytuły.

Wuthering Waves to kolejna gra, która garściami czerpie z popularnego Genshin Impact. Właśnie ruszyły zapisy do zamkniętych beta testów gry.

Jednym z popularniejszych, duchowych spadkobierców Genshin Impact jest utrzymane w konwencji sci-fi Tower of Fantasy. Jak się jednak okazuje, miłośnicy tego typu gier już niebawem będą mieli szansę zagrać w kolejną podobną produkcję, a więc w Wuthering Waves chińskiego studia Kuro Games. Zapisy do zamkniętych beta testów potrwają do 14 kwietnia, zaś testy wystartują 24 kwietnia zarówno na PC jak i na urządzeniach mobilnych z systemami Android bądź iOS. Aby zapisać się do bety, należy przejść pod tę stronę i wypełnić ankietę, która nie powinna nam zająć więcej niż 3 minuty.

Wuthering Waves — jak na "klona" Genshin Impact przystało — to eksploracyjna, fabularna gra akcji w otwartym światem, w której jednym z celów będzie rozwijanie postaci na bazie m.in. pozyskanego lootu. Twórcy nie ukrywają jednak, że w grze mocny nacisk położony jest także na walkę — starcia z przeciwnikami mają być nie tylko widowiskowe, ale i satysfakcjonujące. Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy gra będzie gotowa, jednak jeśli mamy już do czynienia z beta testami, to pozostało mieć nadzieję, że premiera gry nastąpi prędzej niż później. A poniżej załączamy jeszcze dotychczasowe materiały wideo z gry:

Źródło: WCCFtech