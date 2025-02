Wszystko, co wiemy o Call of Duty: Modern Warfare III po CODnext. Kluczowe materiały: mapy, nowe tryby, Warzone, 20-lecie serii

Activision powoli przygotowuje nas na premierę dość kontrowersyjnej trzeciej części Modern Warfare. W dużej mierze chodzi oczywiście o kwestię zawartości, która dla wielu osób nie wydaje się być warta jakichś 350 złotych. Niemniej jednak firma stara się wraz z deweloperami ze Sledgehammer Games pokazać z jak najlepszej strony, nim za nieco ponad miesiąc zobaczymy efekty. Dobrym pretekstem były obchody związane m.in. z okrągłymi urodzinami serii.

W trakcie CODnext mogliśmy obejrzeć nagranie z drugiego streama, gdzie pokazano nam multiplayer, a także zaprezentowano nadchodzącą zawartość, w tym tryb zombie i atrakcja z Warzone.

Jednym z elementów, którymi twórcy chwalili się najmocniej, jest wprowadzenie 16 zupełnie zmodyfikowanych map z Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2019 roku. Mają one być przy tym kompatybilne z takimi trybami, jak Kill Confirmed czy Hardpoint. Co więcej, tryby Ground War dostaną większe mapy, by podwyższyć limit walczących graczy. Sledgehammer powraca też do nieco starszych aspektów serii, w tym podbicia punktów życia do 150, pondto dodany zostanie np. nowy tryb Tac-Stance, ujawniona już wcześniej mechanika pozwalająca na lepszą precyzję, pozwalając sprawniej manewrować na mapie.

W Call of Duty: Modern Warfare III pojawi się również tryb Cutthroat - dynamiczne starcia trzech trzyosobowych drużyn na niewielkim dystansie. Jak już uprzednio wspominano, perki będą związane z ekwipunkiem (np. rękawice usprawniające szybkość ładowania broni). Deweloperzy pokazali także co nieco ujawnionego już dotąd trybu Zombie, gdzie zmierzymy się z hordami paranormalnych przeciwników na ogromnej, otwartej mapie. Co ciekawe, poszczególne składy walczące z zarazą mogą zadecydować, czy chcą ze sobą współdziałać czy nie, a poza zombiakami czyhać na nas będą też najemnicy głównego antagonisty. Mapa będzie z czasem trawiona przez Aether Storm, na co trzeba będzie stale uważać.

Co się tyczy rewelacji związanych z Warzone, przede wszystkim zwraca uwagę mapa Urzikstanu. Jak przedstawili to sami twórcy na blogu Call of Duty, "Środkowy Wschód spotyka Europę Wschodnią" i zawita do gry wraz z początkiem grudniowego sezonu. Tutaj też dojdzie kwestia perków, pozwalając na przykład wypuścić granat dymny w momencie powalenia. Poprawiona ma zostać swoboda ruchów, wślizg może zostać anulowany poprzez użycie klawisza skoku bądź kucnięcia, a do pewnych okoliczności zaimplementowano kilka ułatwiających życie rozwiązań (np. kiedy zaczynamy nurkować, nasza postać od razu wyciąga krótką broń palną). Nie omieszkano przy tym zamieścić specjalnego filmiku z okazji jubileusza franczyzy. To i inne szczegóły obejrzycie na materiałach od Activision, na czele z kilkugodzinnym streamem.

Źródło: Call of Duty (Youtube)