Właściciel Rockstar Games nie pozostawia złudzeń co do ewentualnej adaptacji kinowej serii gier GTA

Gaming to bardzo intratna gałąź rozrywki. Nic więc dziwnego, że kolejne wytwórnie filmowe biorą się za tzw. egranizacje najpopularniejszych tytułów gier. Nie wspominając o wcześniejszych latach, w ciągu ostatniego tylko roku byliśmy świadkami przeniesienia na ekrany takich marek, jak The Last of Us, Cyberpunk 2077, Super Mario Bros., Gran Turismo czy Twisted Metal. Fani serii GTA zachodzą jednak w głowę, czy i ich spotka podobna przyjemność, a gangsterskie porachunki zostaną przeniesione na ekrany kin bądź telewizorów?

Czy GTA trafi kiedyś na ekrany kin? Najnowsze doniesienia sugerują, że niekoniecznie. A przynajmniej nie w najbliższym czasie. Właściciel Rockstar Games wyraźnie podkreśla, że nie byłoby to tak opłacalne, jak same gry.

Odpowiadając na pytanie zawarte we wstępniaku: wygląda na to, że nie... Tak można przynajmniej wnioskować po słowach dyrektora generalnego Take-Two (właściciela Rockstar Games), Straussa Zelnicka, który w trakcie ostatniego spotkania z inwestorami wyjaśnił, że firma nie jest zainteresowana pogonią za projektem, który jest obarczony zbyt wielkim ryzykiem. Jego zdaniem nie warto narażać „podstawowej własności intelektualnej” za ułamek tego, co zarabiają gry z serii Grand Theft Auto: "I tak, w przypadku sukcesu liczba pod względem korzyści dla naszych wyników finansowych… nie jest zerowa, ale nie ma tak naprawdę istotnego znaczenia dla tego, co tutaj robimy. W przypadku niepowodzenia ryzykujemy naruszenie podstawowej własności intelektualnej" - zauważył Zelnick.

I faktycznie, jest mało prawdopodobne, żeby nakładem tej samej pracy, film przygotowany w uniwersum GTA mógł zarobić tyle co gra, zwłaszcza jeśli mówimy o będącym dojną krową GTA Online. Dla wielu fanów serii informacja ta może nie być szczególnie optymistyczna, pocieszające jest jednak, że - zgodnie z informacjami sprzed dwóch dni - nowa gra z serii GTA zostanie zaprezentowana już w przyszłym miesiącu. Wtedy też opublikowany zostanie pierwszy trailer rzeczonej produkcji. O dacie premiery nic jednak jeszcze nie wiadomo. Początkowo mówiło się, że gra miała zadebiutować pod koniec 2024 roku, jednak najnowsze nieoficjalne doniesienia wskazują, że Rockstar obecnie przymierza się do premiery w 2025 roku.

Źródło: Tweak Town