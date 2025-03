Valve może pracować nad konsolą stacjonarną. Szykuje się nowy rywal dla PlayStation i Xboksa?

Moda na granie na handheldach wróciła i niewykluczone, że już niebawem każdy duży producent będzie miał w swojej ofercie przenośną konsolę. W końcu wiele mówi się o tym, że za jakiś czas takie urządzenia zaprezentują również Sony oraz Microsoft. Nie oznacza to jednak, że "stacjonarki" pójdą w odstawkę. Co więcej, jest szansa, że pojawi się nowy sprzęt mający rywalizować z PlayStation czy Xboksem. Możliwe, że wyprodukuje go samo Valve.

Wygląda na to, że "Fremont" to nowa stacjonarna konsola wyposażona w układ Ryzen 5 8540U, choć pojawiają się także głosy, że to Steam Deck 2 z opcją gry w trybie zadokowanym.

Na Reddicie pojawił się wątek, który sugeruje, że producent Steam Decka testuje zupełnie nowe urządzenie oparte na systemie SteamOS. Nosi ono nazwę "Fremont", która nie odpowiada żadnemu oficjalnie wydanemu produktowi Valve. W kodzie oprogramowania znaleziono m.in. odniesienia do sterownika ChromeOS Embedded Controller (CEC) czy Google Dexi. Zdają się one oznaczać, że urządzenie zostanie wyposażone w złącze HDMI, ale co więcej, wskazują one na wyraźny udział Google w powstawaniu urządzenia.

W kodzie systemu SteamOS znaleziono również informację o możliwej specyfikacji. Nowa konsola od Valve bazuje na platformie AMD Lilac, która prawdopodobnie składa się przede wszystkim z procesora Ryzen 5 8540U wyposażonego m.in. w rdzenie Zen 4 oraz iGPU RDNA 3. Jest to jednostka zapewniająca znacznie wyższą wydajność od chipu AMD APU Van Gogh zastosowanego w Steam Decku, ale również cechująca się znacznie wyższym współczynnikiem TDP. Dlatego właśnie "Fremont" może ostatecznie okazać się nową stacjonarną konsolą, aczkolwiek pojawiają się także sugestie, że chodzi tutaj o Steam Decka 2 z opcją gry w trybie zadokowanym. Tak czy owak, jesteśmy bardzo ciekawi urządzenia, nad którym pracuje Valve. Liczymy, że niebawem dowiemy się czegoś więcej.

Źródło: Tom's Hardware, Reddit (coolbho3k)