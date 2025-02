Uważaj na to, co kupujesz, jeśli ma związek ze sztuczną inteligencją. AI Pin wycofany, a zwrot pieniędzy nie przysługuje wszystkim

W dzisiejszych czasach trzeba być bardzo ostrożnym co do tego, jaki produkt kupujemy. Dotkliwie przekonali się o tym posiadacze gadżetu AI Pin od firmy Humane. Ta niewielka przypinka, która mogła laserowo wyświetlać obraz, była zintegrowana z tzw. sztuczną inteligencją. Dzięki niej użytkownik mógł spytać o dowolną rzecz. Produkt nie okazał się zbyt dopracowany, choć sprzedawany był w wysokiej cenie i wymagał opłacania subskrypcji. Wkrótce stanie się prawie bezużyteczny.

AI Pin można zaliczyć do wielkich porażek ze świata tzw. sztucznej inteligencji. Gadżet był drogi, nie funkcjonował, jak należy, a na dodatek wymagał od użytkownika opłacania abonamentu. Za chwilę straci nawet to, co oferował. Firmę Humane przejmuje bowiem w większości HP - i to za sporą kwotę.

AI Pin początkowo kosztował w najtańszej odsłonie 699 dolarów, a do tego użytkownik musiał opłacać subskrypcję, której miesięczna wartość wynosiła 24 dolary. Na start mówimy więc o ok. 3000 zł. Nie wszystkie funkcje były dostępne od razu, ponieważ twórcy mieli je dodawać przez późniejsze aktualizacje. Co miał umożliwiać ten gadżet? Rozmowy z tzw. AI na dowolny temat, a także wykorzystywanie jej do rozwiązywania zadań, robienia notatek, czy też tłumaczenia rozmów na żywo. Wbudowana kamera umożliwiała algorytmom widzenie tego, co widział użytkownik. Mamy więc wszystko to, co oferują dzisiejsze usługi pokroju ChatGPT, natomiast w bardziej "ubieralnej", a zarazem przystępniejszej formie - a przynajmniej w teorii. Nie wszystko bowiem działało tak, jak należy, co omówił swego czasu youtuber Marques Brownlee.

Okazuje się, że firma HP jeszcze w lutym 2025 roku powinna sfinalizować transakcję przejęcia "kluczowych możliwości AI od Humane", czyli marki, która stworzyła AI Pin. Wartość transakcji opiewa na 116 mln dolarów. HP wzbogaci się więc o platformę Cosmos, własność intelektualną (w tym ponad 300 patentów i wniosków patentowych) i pracowników Humane, co umożliwi jej rozwijanie swoich rozwiązań (zostanie stworzone laboratorium HP IQ). Jak to wpłynie na omawiany gadżet? Cóż: nie można go już nabyć, a 28 lutego 2025 roku AI Pin nie będzie mógł się połączyć z serwerami Humane, więc niemal cała jego funkcjonalność zostanie wyłączona. Co więcej, osoby, które mają AI Pin więcej niż 90 dni, nie odzyskają za niego żadnych pieniędzy. Taka sytuacja jest dość smutna, ale zarazem trzeźwiąca. Pamiętajmy, że przed dokonaniem zakupu warto go mocno przemyśleć - szczególnie, jeśli ma cokolwiek związanego ze sztuczną inteligencją. Technologia ta nie jest bowiem jeszcze dopracowana i wciąż cierpi na poważne problemy (np. halucynacje). Wiele firm wykorzystuje popularność AI wyłącznie do szybkiego wzbogacenia się, co też trzeba mieć na uwadze.



Źródło: The Verge, Humane