Samsung Galaxy S10 Lite - wiemy już prawie wszystko o smartfonie

Wszystko wskazuje na to, że Samsung sprawi nam bardzo gorącą końcówkę 2019 roku. Lada moment powinniśmy być świadkami debiutów nowych flagowców w wersjach Lite, które jednak z budżetowcami mają niewiele wspólnego. Niedawno pisaliśmy o modelu Galaxy Note 10 Lite, który będzie cechował się m.in. płaskim ekranem, wysepką na aparat, dołączonym rysikiem S Pen czy ceną poniżej 3000 zł, a w sieci ponownie na tapet wraca smartfon Samsung Galaxy S10 Lite, który siłą rzeczy wcale nie będzie się wiele różnił od Notatnika. Patrząc na jego specyfikację nie jest trudno wskazać przynajmniej kilka cech wspólnych tych urządzeń, włączając w to przede wszystkim wygląd, ale i również... cenę.

Premiera Samsunga Galaxy S10 Lite ma się odbyć już w najbliższych dniach. Jesteśmy ciekawi, czy Koreańczycy czymś nas jeszcze zaskoczą...

Samsung Galaxy S10 Lite również będzie topowym urządzeniem, na co wskazuje sam procesor - Qualcomm Snapdragon 855 to ciągle flagowy układ dla smartfonów z Androidem, który w wielu aspektach nawet przewyższa możliwościami Exynosa 9820 z "pełnych" modeli S10. Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,7 cala. To płaski panel AMOLED Infinity-O o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+, pod którym prawdopodobnie znajdzie się czytnik linii papilarnych. Na pokładzie ma się znaleźć nawet 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Zdjęcia zrobimy za pomocą potrójnego aparatu o konfiguracji 48 Mpix (f/2.0) ze stabilizacją tOIS + 12 Mpix (szerokokątny, f/2.2) + 5 Mpix (do pomiaru głębi, f/2.2). Wszystkie obiektywy i dioda LED umieszczone zostaną w mało urodziwej wysepce. Przednia kamerka ma mieć natomiast rozdzielczość 32 Mpix.

Resztę specyfikacji uzupełnia pojemna bateria 4500 mAh wspierająca bardzo szybkie ładowanie 45 W. Smartfon na pewno otrzyma złącze USB-C, ale zabraknie tu mini-jacka (w Note 10 Lite ma być obecne to gniazdo). Pewni możemy być za to systemu Android 10 z One UI 2.0. Nieznane są jeszcze jego gabaryty, ale urządzenie ma mieć tylko 8,1 mm grubości, co robi dobre wrażenie. Teraz przejdźmy do ceny smartfona, która ma zostać ustalona na ok. 669 lub 679 euro, a więc model ma być tylko nieco droższy od Note'a 10 Lite. Możliwe jednak, że i tak zapłacimy za niego mniej już 3000 zł. Premiera Samsunga Galaxy S10 Lite oraz Note'a 10 Lite ma się odbyć już w najbliższych dniach. Jesteśmy ciekawi, czy Koreańczycy czymś nas jeszcze zaskoczą...

Źródło: WinFuture, Android Headlines