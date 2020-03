Samsung Galaxy A31: zapowiada się budżetowy, ale solidny model

W bazie benchmarku Geekbench pojawił się zapis odnoszący się do niezaprezentowanego jeszcze smartfona Samsunga. Galaxy A31, bo o ten konkretnie model chodzi, będzie najpewniej nieco droższym od bezpośredniej konkurencji budżetowcem, jednak za sprawą kilku czynników może okazać się hitem sprzedażowym. Rzecz jasna, nie na wolnym rynku, a u operatorów sieci komórkowych, gdyż to właśnie w salonach telekomów urządzenia z serii Galaxy A rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Nie da się ukryć, że zasługą takiego stanu rzeczy jest popularność flagowych serii Galaxy S oraz Galaxy Note, które rozbudzają wyobraźnię konsumentów i napędzają sprzedaż. Niestety, celując w modele z linii Galaxy A, można się nieco rozczarować, choć nie jest to regułą.

W bazie Geekbench zagościł właśnie Samsung Galaxy A31, czyli nadchodząca, jak sądzę niedroga propozycja, ze stajni południowokoreańskiego producenta. Udało nam się poznać częściową specyfikację techniczną urządzenia.



Galaxy A30

Samsungi są w naszym kraju nieprzyzwoicie wręcz popularne. Widać to choćby po ogłoszeniu Top-5 hitów sprzedażowych w Orange na rok 2019, którym podzielił się za pośrednictwem Tweetera rzecznik sieci - Wojciech Jabczyński. Aż cztery z pięciu pozycji na liście to Samsungi i co ciekawe, nie są to modele sztandarowe, a średniaki i budżetowce. Mimo że na polu wydajności, płynności działania i obecności najnowszych rozwiązań daleko im do flagowców, klienci często wybierają je z uwagi na niższą cenę. Najwyraźniej konsumenci z kraju nad Wisłą są w stanie zaakceptować pewne ustępstwa. Niemniej, wśród tańszych modeli Samsunga bez trudu znajdziemy, może nie perełki, ale więcej niż interesujące smartfony. Możliwe, że niebawem dołączy do nich Galaxy A31, którego specyfikację techniczną udało nam właśnie poznać.



fot. Nashvillechatterclass

Dzięki temu, że Galaxy A31 zagościł w bazie Geekbench, dowiedzieliśmy się, że model będzie pracował pod kontrolą Androida 10, wydajnością zaś zajmie się procesor MT6768V/CA taktowany zegarem 1,7 GHz, znany również jako MediaTek Helio P65 oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Do informacji możemy dołączyć pozostałą, choć również nieoficjalną, część specyfikacji, z której wynika, że zdjęcia wykonane 48 Mpix kamerką główną zapiszemy na 64 GB pamięci wewnętrznej, zaś akumulator będzie cechowała pojemność 5000 mAh. Jak na urządzenie budżetowe, zapowiada się więc całkiem solidny sprzęt.

Źródło: GSMArena, Nashvillechatterclass