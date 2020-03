Huawei P40 oficjalnie: podwójny aparat do selfie i wiele więcej

Premiera flagowych smartfonów Huawei z serii P miała odbyć się początkowo w Paryżu w towarzystwie dziennikarzy. Z uwagi jednak na okoliczności, jakiś czas temu postanowiono przenieść wydarzenie wyłącznie w tryb online. Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem, dlatego też macie okazji czytać tego oraz kolejne newsy, które dotyczą wszystkich dzisiejszych premier, a mianowicie smartfonów Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+ oraz smartwatcha Huawei Watch GT 2e. Jest to pierwszy news podsumowujący dzisiejsze wydarzenie - kolejne pojawią się w serwisie w krótką chwilę później. Nie przedłużając jednak niepotrzebnie napięcia sprawdźmy, co będzie w stanie zaoferować nam w tym roku podstawowa wersja flagowego urządzenia z serii P, czyli Huawei P40.

Co będzie w stanie zaoferować nam w tym roku podstawowa wersja flagowego urządzenia z serii P, czyli Huawei P40? Po pierwsze dla wielu żal, że telefon nie "idzie" w parze z usługami Google. Reszta wieści jest już zdecydowanie lepsza.

Huawei P40 to najmniej zaawansowana, ale wciąż kosmicznie wydajna jednostka z rodziny P. Urządzenia inaczej niż droższe wersje otrzymało płaski ekran o przekątnej 6,11 cala. W środku znajduje się procesor Kirin 990. Model otrzymał potrójny aparat w konfiguracji 50 Mpix + 16 Mpix + 8 Mpix. Jeśli chodzi o przednią kamerkę, to podobnie jak w modelu Pro, główny sensor to jednostka o rozdzielczości 32 Mpix. P40 otrzymał akumulator o pojemności 3800 mAh z przewodowym ładowaniem 40 W i bezprzewodowym 27 W. Całość napędzać będzie ośmiordzeniowy układ Kirin 990 w towarzystwie 8 GB pamieć RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej.

Smartfony z serii P40 zostały wyposażone w aparat fotograficzny Ultra Vision opracowany we współpracy z marką Leica – jego największą innowacją jest zastosowanie sensora CMOS Ultra Vision o dużym rozmiarze – 1/1,28”. Dzięki temu aparat fotograficzny rejestruje więcej światła, przez co zdjęcia i wideo wyróżniają się najwyższą jakością i liczbą detali, również w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Algorytmy AI wspierają pracę aparatu fotograficznego m.in. poprzez przestrzenną redukcję szumów z filtrowaniem 3D, a także oferują innowacyjne możliwości edycji zdjęć. Dodatkowo udoskonalona stabilizacja optyczna OIS w aparacie oraz stabilizacja obrazu wspierana przez sztuczną inteligencję AIS minimalizują zakłócenia wywołane przez drgania ręki podczas wykonywania zdjęć, a także podczas rejestrowania wideo w jakości 4K przy płynności 60fp.

Premiera urządzeń przebiegała generalnie w duchu fotografii. Prowadzący niejednokrotnie podkreślał, że seria P stanie się nowym liderem mobilnej fotografii, wyprzedzając urządzenia takie jak iPhone 11 Pro Max czy Samsung Galaxy S20. Przedstawiono sporo ujęć wykonanych poszczególnymi modelami. Próbki możliwości modeli Huawei P40 Pro i Huawei P40 Pro+ przedstawimy w kolejnych, oddzielnych newsach, zaś poniżej zamieszczam już tabelę z najważniejszymi danymi technicznymi, a także spot reklamujący serię. Muszę przyznać, że konferencja, która wystartowała o godzinie 14:00 czasu polskiego, była bogata w tak wiele szczegółów, że zdołają je pomieścić chyba tylko recenzje poszczególnych urządzeń, czego PurePC się oczywiście podejmie. Smartfon Huawei P40 wyceniono w na kwotę 799 EURO, telefon pojawi się w sklepach 7 kwietnia 2020.

Huawei P40 Wyświetlacz płaski 6,11", OLED, 1080 x 2340 pikseli Procesor Ośmiordzeniowy Kirin 990

2 x Cortex-A76@2,86 Ghz

2 x Cortex-A76@2,36 Ghz

4 x Cortex-A55@1,95 Ghz Pamięć RAM 8 GB Pamięć operacyjna 128 GB

obsługa kart pamięci Nano 2 Bateria 3800 mAh

ładowanie SuperCharge 40 W

ładowanie bezprzewodowe 27 W Aparat główny 50 Mpix UltraVision z RYYB, binowanie 4:1, f/1.9; OIS,

16 Mpix ultraszerokokątny, f/2.2;

8 Mpix teleobiektyw z OIS, f/2.4, 3x optyczny zoom Aparat przedni 32 Mpix, f/2.2 System operacyjny Android 10 (Android Open Source Project, bez Google Mobile Services),

nakładka EMUI 10.0.0.1 Wymiary 148,9 x 71,06 x 8,5 mm Waga 175 g Kolory Clack, Deep Sea Blue, Ice White, Silver Frost, Blush Gold Inne - Standard IP68

- NFC

- Czytnik linii papilarnych w ekranie, 30% szybszy niż wcześniej

- Face Unlock Cena 799 EURO

Źródło: Huawei, PurePC