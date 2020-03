Huawei P40 Lite i Lite E w Polsce: niska cena, duża bateria i prezenty

Nikt nie ma pewności co do tego, co przyniesie przyszłość w sprawie współpracy marki Huawei z marką Google. Ostatnie informacje, które trafiły do sieci mówią jednak wyraźnie, że Google chce powrócić do współpracy z chińską spółką, zaś ta, gdy drogi firm znów się zejdą, planuje wprowadzić odpowiednie aktualizacje z systemem Google do tych smartfonów, które póki co go nie mają. Piszę o tym przy okazji polskiej premiery budżetowych smartfonów Huawei P40 Lite i P40 Lite E, jako że i one bazują (póki co?) wyłącznie na autorskim ekosystemie Huawei. Od jakiegoś czasu znamy już specyfikację obu modeli (którą dla porządku przypomnę), jednak to dziś dowiedzieliśmy się ile przyjdzie zapłacić za obie konstrukcje w Polsce.

Huawei P40 Lite i Huawei P40 Lite E debiutują w Polsce. Ile kosztują, czy będą miały usługi Google i jakie gratisy można otrzymać w przedsprzedaży? O wszystkim poniżej.

Huawei już w przypadku modelu smartfona Mate 30 Pro zdecydowano się na obniżenie ceny o 1300 złotych, mając świadomość, że taka zmiana zachęci do ewentualnego zakupu osoby rozważające zakup smartfona bez wsparcia Google. Podobnie jest w przypadku debiutujących właśnie w Polsce Huawei P40 Lite i P40 Lite E, które wyceniono odpowiednio na - uwaga - 999 i 699 złotych. Przedsprzedaż rusza już dziś i zakończy się 25 marca 2020 i warto przy tym wiedzieć, że osoby kupujące w tym okresie jeden z modeli, dopłacając złotówkę, w zestawie otrzymają także zacny smartband Huawei Band 4 Pro.



Huawei P40 Lite



Huawei P40 Lite E

Rzućmy jeszcze okiem na najciekawsze punkty specyfikacji, a zaraz później na pełne dane techniczne w tabeli. Huawei P40 Lite został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,4″, procesor Kirin 810, 6 GB pamięci RAM oraz akumulator o pojemności 4200 mAh. Ten ostatni ma ładować się do 70% w przeciągu 30 minut. Wersja lajt modelu... Lite, czyli Huawei P40 Lite E to ekran o podobnej przekątnej, lecz mniejszej rozdzielczości. W środku drzemie też procesor Kirin 710F wraz z 4 GB RAMu. Bateria to z kolei 4000 mAh. Zanim przejdziemy do tabeli, w której też dokładniej opisuję charakterystykę aparatów, warto zauważyć, że droższy model pracować będzie na Androidzie 10, przy czym tańszy na Androidzie 9.

Huawei P40 Lite Huawei P40 Lite E Wyświetlacz 6,4”, 2310 x 1080 px

LCD HUAWEI Punch FullView 6.39”, 1560 x 720 px

TFT LCD (IPS) HUAWEI Punch FullView Wymiary i waga 159,2 x 76,3 x 8.7 mm, 183 g 159.81 x 76.13 x 8.13 mm, 176 g Procesor Kirin 810

2x Cortex A76 2.27 GHz

+ 6x Cortex A55 1.88 GHz Kirin 710F

4x Cortex A73 2.2GHz

+ 4x Cortex A53 1.7GHz Pamięć 6 + 128 GB

(Karta NM do 256 GB) 4 + 64 GB

(Karta NM do 512 GB) Aparat główny 48 MP (f/1.8, 0,8 µm)

8 MP ultraszer. (f/2.4, 1,12 µm, 120°)

2 MP bokeh (f/2.4, 1,75 µm, 78°)

2 MP makro (f/2.4, FF 4 cm, 1,75 µm) 48 MP (f/1.8)

8 MP ultraszer. (f/2.4)

2 MP bokeh (f/2.4) Aparat przedni 16 MP (f/2.0) 8 MP (f/2.0) Bateria 4200 mAh, 40 W 4000 mAh System EMUI 10.0.1 (oparty na Android 10.0) EMUI 9.1.1 (na podstawie Android P) Inne Skaner linii papilarnych na boku Skaner linii papilarnych na obudowie Kolory Zielony, pastelowy, Czarny Aurora niebieski, Czarny Cena 999 zł 699 zł

Źródło: Huawei, PurePC