Android 11 w końcu pozwala nagrywać wideo większe niż 4 GB

Możliwość nagrywania obrazu w rozdzielczości 4K na smartfonach jest już funkcjonalnością bardzo powszechną. Po raz pierwszy rejestrowanie obrazu w tej rozdzielczości stało się możliwe w roku 2013 za sprawą Samsung Galaxy Note 3. Pierwsze modele smartfonów umożliwiały nagrywanie obrazu 4K przy 30 FPS-ach. Natomiast duża część flagowców z 2019 oferuje opcję rejestrowania obrazu 4K przy 60 FPS-ach. Filmiki uchwycone w takiej rozdzielczości i klatkażu mają to do siebie, że zajmują całkiem pokaźną ilość miejsca. Co ciekawe, Android od pięciu lat obarczony jest limitem nagrywania filmów, który wynosi 4 GB. Sytuacja ta może jednak odmienić się w przyszłym roku, a portal XDA-Developers właśnie odkrył całkiem konkretny na to dowód.

Do tej pory Android umożliwiał rejestrowanie obrazu w plikach o wielkości maksimum 4 GB. W Android 11 limit ten zostanie znacznie zwiększony, co przyda się szczególnie nowym flagowcom z nagrywaniem w 8K.

W chwili obecnej rejestrując obraz, po przekroczeniu progu 4 GB, Android automatycznie zapisze plik wideo w tym rozmiarze i co prawda nie przerwie nagrywania, ale będzie tworzyć kolejne pliki. Nie jest to rozwiązanie idealne, jeśli zależy nam na jednym pliku wyjściowym, a taka sytuacja siłą rzeczy zmusza do dodatkowej edycji. Limit 4 GB może być wkrótce jeszcze bardziej uciążliwy, gdy pojawią się smartfony z opcją nagrywania obrazu w 8K (a nad takim pracuje Xiaomi we współpracy z Samsungiem). Przy takiej rozdzielczości, w 4 GB zmieści się jeszcze mniej minut nagranego materiału (w chwili obecnej dla Pixela 4 w 4K jest to 12 minut).

Całe szczęście wygląda na to, że Google ma zamiar znieść ten limit. Serwis XDA-Developers natknął się na wpis na portalu deweloperskim Androida, który zawiera zmiany dotyczące maksymalnego rozmiaru przewidzianego dla pliku wideo. Jak wynika z opisu, w trakcie testów Google udało się zapisać plik mp4 o rozmiarze 32 GB. Zmiany te nie zostały jeszcze sfinalizowane, ale powinny zostać naniesione w Androidzie 11, którego beta powinna się ukazać w okolicach marca 2020, a oficjalna stabilna wersja w sierpniu 2020. Do tego czasu powinno ukazać się kilka smartfonów umożliwiających rejestrowanie obrazu w 8K, a więc funkcjonalność ta nadejdzie w samą porę.

Źródło: XDA-Developers