Unreal Engine 5 ujawniony. Pokaz dema technologicznego na PS5

Firma Epic Games zapowiedziała silnik Unreal Engine 5, dzięki któremu jakość oprawy graficznej w nadchodzących grach na PC oraz konsolach nowej generacji ma wznieść się na nieosiągalny dotąd poziom. Podczas wydarzenia Summer Game Fest zaprezentowano próbkę możliwości nowego silnika za pomocą dema technologicznego działającego w czasie rzeczywistym na konsoli PlayStation 5. W jego przygotowaniu wykorzystano wysokowydajne narzędzia, dzięki którym będzie można osiągnąć znacznie lepsze rezultaty przy wyraźnie mniejszym nakładzie pracy. Mowa tutaj o dwóch rozwiązaniach technologicznych, które zadebiutują w Unreal Engine 5: Nanite (system zwirtualizowanej geometrii mikrowielokątów) oraz Lumen (narzędzie odpowiadające za w pełni dynamiczne globalne oświetlenie).

Zapowiedziano Unreal Engine 5! Silnik zadebiutuje w 2021 roku, ale już możemy zobaczyć jego możliwości w imponującym demie technologicznym działającym w czasie rzeczywistym na konsoli PS5.

Nanite pozwoli deweloperom na osiągnięcie nieosiągalnej dotąd szczegółowości obiektów geometrycznych. Będą mogli oni na przykład przynieść cyfrowe rzeźby ze ZBrusha oraz zdjęcia fotogrametryczne, obejmujące nawet miliardy wielokątów, bezpośrednio do silnika i, cytując Jensena Huanga, prezesa firmy Nvidia, "it just works". Dzięki technologii Nanite wszystko jest przesyłane i skalowane w czasie rzeczywistym i nie ma potrzeby wypalania detali tzw. normalnych map (ang. normal map). I nie wiąże się to w żadnym stopniu z utratą jakości.

Lumen jest z kolei rozwiązaniem, za sprawą którego projektanci będą mogli tworzyć znacznie bardziej dynamiczne sceny, w których momentalnie uwzględniane będą różne kąty padania np. światła latarki czy promieni słonecznych w zależności od pory dnia. Lumen pozwoli nie tylko wnieść jakość na nowy poziom, ale także ma zaoszczędzić czas przy realizacji oświetlenia scen (bez oczekiwania na ukończenie wypalania map światła). Unreal Engine 5 umożliwi tworzenie wyraźnie większych i bardziej szczegółowych lokacji, a efekty pracy na tym silniku można podziwiać na opublikowanym demie technologicznym, wykorzystującym także dostępne już rozwiązania pokroju Niagara VFX, systemu Chaos odpowiedzialnego za fizykę i destrukcję obiektów czy renderowania ambisonicznego.

Unreal Engine 5 będzie dostępny w wydaniu preview na początku 2021 roku, natomiast pełna wersja silnika pojawi się przed końcem 2021 roku. Silnik będzie obsługiwać nie tylko konsole obecnej i nadchodzącej generacji, ale również komputery osobiste z systemami Windows i MacOS oraz urządzenia mobilne oparte na iOS-ie oraz Androidzie. Na marginesie warto wspomnieć, że Epic Games zamierza przenieść Fortnite na Unreal Engine 5 oraz wydać grę na PS5 i Xboksa Series X w połowie 2021 roku. Obecna wersja Unreal Engine 4.25 obsługuje konsole nowej generacji i firma zapewniła, że nie będzie żadnych technicznych problemów z przeniesieniem tworzonych na niej gier na piątą iterację Unreal Engine, więc producenci mogą już zacząć produkcję tytułów z myślą o PS5 i Xboksie Series X przy użyciu aktualnej wersji silnika.

Źródło: Epic Games