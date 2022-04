Uncharted: Legacy of Thieves Collection z datą premiery na PC. Za wyciek odpowiada sklep Epic Games Store

W styczniu tego roku zadebiutowała kolekcja Uncharted: Legacy of Thieves Collection (w polskiej wersji językowej Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei), która jest pakietem dwóch zremasterowanych gier: Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Zestaw zapowiedziany został dla konsoli PlayStation 5 oraz PC, przy czym na razie obie gry możemy ogrywać tylko na urządzeniu Sony. Do dzisiaj wydawca ani producent - studio Naughty Dog - nie zdradziło oficjalnej daty premiery kolekcji na PC. Wygląda jednak na to, że nie będziemy długo czekać. Sklep Epic Games Store chyba przedwcześnie ujawnił informację ze wskazaniem na dokładny termin premiery. Wszystko wskazuje na to, że w Uncharted na PC będziemy się zagrywać w zbliżające się wielkimi krokami wakacje.

Według sklepu Epic Games Store, kolekcja Uncharted: Legacy of Thieves Collection (Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei) zadebiutuje na PC już 20 czerwca tego roku. Dotychczas wydanie dostępne było tylko dla konsoli Sony PlayStation 5.

Według Epic Games Store, Uncharted: Legacy of Thieves Collection będzie jedną z najważniejszych premier sklepu w czerwcu. Dokładniej mówiąc 20 czerwca. Jeśli Sony potwierdzi termin debiutu zestawu, to Nathan Drake i cała wesoła ferajna pojawi się na komputerach już za niecałe dwa miesiące. O ile konsolowi gracze mogli poczuć się rozczarowani stosunkowo niewielką ilością zmian względem oryginałów, tak na PC jest zgoła inna sytuacja. Na komputerach będzie to bowiem pierwsza okazja do ogrania przygód słynnego poszukiwacza skarbów. Szkoda tylko, że nie zdecydowano się przygotować wszystkich gier na PC.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection to drugi zestaw, który w tym roku wyjdzie na PC, a który przygotowywany został pierwotnie z myślą o PlayStation. W styczniu zadebiutował już God of War, który został bardzo ciepło przyjęty przez graczy. W kolejnych miesiącach spodziewamy się natomiast jeszcze większej ekspansji marek PlayStation na PC. Dokładnej listy gier nie znamy nadal, jednak od dłuższego czasu mówi się chociażby o przeniesieniu Ghost of Tsushima czy udanego remake'a Demon's Souls.

Źródło: Epic Games Store