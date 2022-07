Układy graficzne w chipach Intel Core od 6. do 10. generacji będą otrzymywały znacznie mniej aktualizacji sterowników

Intel Skylake to jedna z najdłużej eksploatowanych architektur przez producenta. Mimo tego, że zadebiutowała ona w 6. generacji chipów Core, to jednak każda kolejna seria, aż do Comet Lake (10. generacji) bazowała na tych samych, choć z biegiem czasu nieco udoskonalanych rdzeniach. Po debiucie 11. i 12. generacji układów Core modele bazujące na rdzeniach Skylake ciągle są jeszcze popularne, jednak wsparcie dla nich nie będzie trwać wiecznie...

Intel zakomunikował, że zintegrowane układy graficzne procesorów Intel Core od 6. do 10. generacji będą otrzymywały znacznie mniej aktualizacji sterowników. Mówiąc konkretnie, układy te zostały przeniesione do kategorii "legacy software support model", a zmiana wchodzi w życie począwszy od sterowników w wersji 31.0.101.3222. Na szczęście dla użytkowników nie oznacza to, że wsparcie zostanie całkiem porzucone. Intel będzie udostępniać jedynie ważne poprawki, zwłaszcza, jeśli zaistnieją krytyczne błędy lub problemy z bezpieczeństwem. Mimo to posiadacze ledwie 2-letnich Comet Lake'ów mają prawo być rozczarowani...

To oznacza, że producent będzie się teraz skupiał na układach graficznych zawartych w układach Core 11. i 12. generacji (Rocket Lake i Alder Lake), a także na przyszłych iGPU i desktopowych jednostkach ARC. Informacja ta nie będzie mieć większego znaczenia dla osób aktywnie używających kart graficznych AMD czy NVIDII, jednak sporo komputerów pracuje na zintegrowanych grafikach Intela. Najnowsza decyzja Niebieskich może oznaczać, że niektóre z nich np. nie będą spełniać wymagań nowego oprogramowania.

