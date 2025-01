Udio - stwórz własny utwór muzyczny z pomocą AI w mniej niż minutę. Nowa usługa dostępna zupełnie za darmo

Na początku 2023 roku Google przedstawiło swój nowy projekt o nazwie MusicLM, który miał w przyszłości pozwolić na generowanie utworów muzycznych z opisów tekstowych. Od tamtego okresu minęło już sporo czasu, a oprócz samej dostępności tego modelu AI, w internecie pojawiło się inne rozwiązanie, które zostało stworzone przez byłych pracowników organizacji badawczej Google DeepMind. Z nowości można już skorzystać i to całkowicie bez żadnych opłat.

Usługa Udio, która umożliwia tworzenie utworów muzycznych przez sztuczną inteligencję, właśnie stała się publicznie dostępna. Na dodatek rozwiązanie jest aktualnie całkowicie bezpłatne, choć są małe ograniczenia.

Rozwój wszelkich usług, które wykorzystują do działania modele AI, jest dziś tak dynamiczny, że praktycznie każdego dnia ukazują się nowe rozwiązania. Tym razem mamy do czynienia z projektem, który do tej pory dostępny był jedynie dla wybranych osób. Twórcy zdradzają, że współpracowali z wieloma znanymi nazwiskami w branży muzycznej (np. William Adams znany jako will.i.am). Osoby te nie tylko podpowiadały jak ulepszyć usługę, ale także regularnie z niej korzystały. Najprościej mówiąc: Udio jest generatorem muzyki z opisów tekstowych, jednak w przeciwieństwie do innych, na ten moment nie wymaga opłat. Bezpłatnie możemy stworzyć 1200 utworów muzycznych miesięcznie — aż do czasu, kiedy rozwiązanie nie będzie już w fazie beta.

Wystarczy, że określimy gatunek i instrumenty, a za niecałą minutę otrzymamy zupełnie nowy utwór, który w kwestii samej jakości wypada naprawdę nieźle. Oczywiście możemy napisać własny tekst (także po polsku), choć w tym miejscu można zaznaczyć, że warto korzystać ze znaczników, które są dostępne w tej usłudze, takich jak [Chorus], [Verse], czy też [Bridge], ponieważ dzięki temu uzyskamy lepsze rezultaty i mamy większą kontrolę nad tworzoną muzyką. Za jednym razem zostaną utworzone dwa utwory, które później możemy zmieniać lub wydłużać, wszak początkowo każdy z nich ma około 30 sekund. Co do licencji, to obecnie w sądzie toczy się co najmniej jedno postępowanie, z którego może wyniknąć, że utworzone w ten sposób utwory muzyczne nie mogą mieć praw autorskich. Jednak żadna decyzja jeszcze nie zapadła, więc sytuacja jest dość rozwojowa. Usługę znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Udio