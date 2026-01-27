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Start Aktualności Sprzęt sieciowy

Amerykańscy inżynierowie z UC Irvine pobili rekord. Nowy bezprzewodowy transceiver jest 24 razy szybszy od 5G

Maciej Lewczuk | 27-01-2026 12:30 |

Amerykańscy inżynierowie z UC Irvine pobili rekord. Nowy bezprzewodowy transceiver jest 24 razy szybszy od 5GZespół inżynierów z University of California w Irvine zaprezentował transceiver radiowy, który w laboratoryjnych warunkach osiągnął transfer danych na poziomie 120 Gb/s. To osiągnięcie umieszcza bezprzewodową łączność w rejonie prędkości zarezerwowanych dotąd dla fizycznych połączeń światłowodowych. Rozwiązanie bazuje na niestandardowej architekturze łączącej przetwarzanie analogowe z cyfrowym i pracuje w paśmie częstotliwości 140 GHz.

Nowy transceiver krzemowy działający w paśmie 140 GHz osiąga prędkości porównywalne ze światłowodem, otwierając drogę do sieci 6G i eliminując potrzebę okablowania w centrach danych.

Amerykańscy inżynierowie z UC Irvine pobili rekord. Nowy bezprzewodowy transceiver jest 24 razy szybszy od 5G [1]

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Badacze z Nanoscale Communication Integrated Circuits Labs opublikowali wyniki swoich prac w dwóch artykułach w IEEE Journal of Solid-State Circuits. Podstawą sukcesu okazało się radykalne przekształcenie topologii układu. Zamiast tradycyjnych konwerterów cyfrowo-analogowych (DAC), które przy tak ekstremalnych prędkościach stają się wąskim gardłem pochłaniającym ogromne ilości energii, zespół zaprojektował system zwany „bits-to-antenna". Transmiter wykorzystuje trzy zsynchronizowane podnadajniki, które konstruują sygnały bezpośrednio w domenie radiowej za pomocą modulacji 64QAM. Odbiornik stosuje hierarchiczną demodulację analogową, rozwarstwiając złożone dane przed ich digitalizacją. Chipset wykonano w technologii 22-nanometrowej FDSOI, a pobór mocy wynosi zaledwie 230 miliwatów. Jest to wynik pozwalający na zastosowanie w urządzeniach przenośnych, mimo że mowa o transferze przekraczającym możliwości interfejsów Thunderbolt 4.

Amerykańscy inżynierowie z UC Irvine pobili rekord. Nowy bezprzewodowy transceiver jest 24 razy szybszy od 5G [2]

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Praktyczne zastosowania tej technologii sięgają znacznie dalej niż smartfony. Dyrektor projektu Payam Heydari określa swoje dzieło mianem „bezprzewodowego patchcordu światłowodowego", wskazując na eliminację kilometrów okablowania miedzianego w centrach danych jako jeden z głównych celów. Możliwość bezprzewodowej komunikacji między serwerowymi rack'ami przy jednoczesnym zachowaniu przepustowości zbliżonej do światłowodu oznacza znaczne obniżenie kosztów sprzętu, chłodzenia i energii. Opisywaliśmy wcześniej możliwości 5G mmWave, gdzie praktyczne prędkości oscylują wokół 2 Gb/s. Nowa technologia z UC Irvine jest zatem 60 razy szybsza. Co więcej, chipset powstał w standardowym procesie produkcyjnym, co sprawia, iż jest komercyjnie wykonalny bez konieczności budowy wyspecjalizowanych fabryk. FCC i organizacje normalizacyjne już zwracają uwagę na pasmo około 100 GHz jako najważniejsze dla przyszłych standardów 6G, a projekt finansowany przez amerykański Department of Defense wskazuje na strategiczne znaczenie tej technologii. Pozostaje pytanie, jak szybko rozwiązanie opuści laboratoria i kiedy zobaczymy pierwsze wdrożenia w realnych warunkach, gdzie zagęszczenie urządzeń i propagacja sygnału w paśmie sub-terahercowym stawia zupełnie inne wymagania niż kontrolowane środowisko testowe.

Amerykańscy inżynierowie z UC Irvine pobili rekord. Nowy bezprzewodowy transceiver jest 24 razy szybszy od 5G [3]

Źródło: UC Irvine News, Tom's Hardware, Nature Communications Engineering
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