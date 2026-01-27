Amerykańscy inżynierowie z UC Irvine pobili rekord. Nowy bezprzewodowy transceiver jest 24 razy szybszy od 5G

Zespół inżynierów z University of California w Irvine zaprezentował transceiver radiowy, który w laboratoryjnych warunkach osiągnął transfer danych na poziomie 120 Gb/s. To osiągnięcie umieszcza bezprzewodową łączność w rejonie prędkości zarezerwowanych dotąd dla fizycznych połączeń światłowodowych. Rozwiązanie bazuje na niestandardowej architekturze łączącej przetwarzanie analogowe z cyfrowym i pracuje w paśmie częstotliwości 140 GHz.

Nowy transceiver krzemowy działający w paśmie 140 GHz osiąga prędkości porównywalne ze światłowodem, otwierając drogę do sieci 6G i eliminując potrzebę okablowania w centrach danych.

Badacze z Nanoscale Communication Integrated Circuits Labs opublikowali wyniki swoich prac w dwóch artykułach w IEEE Journal of Solid-State Circuits. Podstawą sukcesu okazało się radykalne przekształcenie topologii układu. Zamiast tradycyjnych konwerterów cyfrowo-analogowych (DAC), które przy tak ekstremalnych prędkościach stają się wąskim gardłem pochłaniającym ogromne ilości energii, zespół zaprojektował system zwany „bits-to-antenna". Transmiter wykorzystuje trzy zsynchronizowane podnadajniki, które konstruują sygnały bezpośrednio w domenie radiowej za pomocą modulacji 64QAM. Odbiornik stosuje hierarchiczną demodulację analogową, rozwarstwiając złożone dane przed ich digitalizacją. Chipset wykonano w technologii 22-nanometrowej FDSOI, a pobór mocy wynosi zaledwie 230 miliwatów. Jest to wynik pozwalający na zastosowanie w urządzeniach przenośnych, mimo że mowa o transferze przekraczającym możliwości interfejsów Thunderbolt 4.

Praktyczne zastosowania tej technologii sięgają znacznie dalej niż smartfony. Dyrektor projektu Payam Heydari określa swoje dzieło mianem „bezprzewodowego patchcordu światłowodowego", wskazując na eliminację kilometrów okablowania miedzianego w centrach danych jako jeden z głównych celów. Możliwość bezprzewodowej komunikacji między serwerowymi rack'ami przy jednoczesnym zachowaniu przepustowości zbliżonej do światłowodu oznacza znaczne obniżenie kosztów sprzętu, chłodzenia i energii. Opisywaliśmy wcześniej możliwości 5G mmWave, gdzie praktyczne prędkości oscylują wokół 2 Gb/s. Nowa technologia z UC Irvine jest zatem 60 razy szybsza. Co więcej, chipset powstał w standardowym procesie produkcyjnym, co sprawia, iż jest komercyjnie wykonalny bez konieczności budowy wyspecjalizowanych fabryk. FCC i organizacje normalizacyjne już zwracają uwagę na pasmo około 100 GHz jako najważniejsze dla przyszłych standardów 6G, a projekt finansowany przez amerykański Department of Defense wskazuje na strategiczne znaczenie tej technologii. Pozostaje pytanie, jak szybko rozwiązanie opuści laboratoria i kiedy zobaczymy pierwsze wdrożenia w realnych warunkach, gdzie zagęszczenie urządzeń i propagacja sygnału w paśmie sub-terahercowym stawia zupełnie inne wymagania niż kontrolowane środowisko testowe.

Źródło: UC Irvine News, Tom's Hardware, Nature Communications Engineering