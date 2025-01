Twisted Tower - Willy Wonka w połączeniu z BioShockiem. Nadchodzi jedna z najbardziej szalonych gier w tym roku

Do grona udanych gier z października 2023 roku ma szansę dołączyć kolejna produkcja, która jest dość... niecodzienna. Producentem tytułowego Twisted Tower jest Atmos Games - studio, które ma na swoim koncie głównie gry platformowe. Natomiast omawiana produkcja jest szalonym połączeniem kilku znanych gier, które z pewnością na długo zapadnie w pamięć każdemu graczowi. Czego więc możemy oczekiwać po nadchodzącym tytule?

Niebawem swój debiut będzie miała gra Twisted Tower, którą sami twórcy określają połączeniem BioShocka oraz znanej postaci z filmu Charlie i fabryka czekolady - Willy'ego Wonki. Tytuł zaoferuje nam prawdziwy rollercoaster - zarówno pod kątem gameplayu, jak i samej fabuły.

Fabuła gry jest równie interesująca, co sam tytuł, więc to od niej zaczniemy. W produkcji wcielimy się w 18-letniego mężczyznę imieniem Tiny. Jest on zakochany w miłości ze swojego dzieciństwa - Charlotte. Natomiast ona zaręczona jest już z Prestonem, który co ciekawe był dawniej szkolnym dręczycielem. W świecie, w którym przyszło im żyć, organizowany jest teleturniej o nazwie The Twisted Tower, którego gospodarzem jest miliardem będący zarazem producentem zabawek - Pan Twister. Jako że cały teleturniej jest transmitowany na żywo, główny bohater postanawia się do niego dostać (szczęśliwym trafem zdobywa bilet) i oprócz wygrania pokaźnej kwoty, zamierza poprosić Charlotte o rękę na oczach widzów. Celem jest wspięcie się na sam szczyt tytułowej "Zakręconej Wieży". Okazuje się jednak, że nic nie jest takie, jak mogłoby się wydawać.

Już na samym plakacie tytułowym gry możemy zobaczyć solidne nawiązanie do produkcji BioShock Infinite - widzimy bowiem, jak obie postacie z gry, czyli Tiny oraz Charlotte, stoją w analogiczny sposób, co bohaterzy gry studia Irrational Games. Miliarder, który organizuje teleturniej, to ten sam schemat, co w przypadku Willy'ego Wonki. Twisted Tower garściami czerpie również z gry Ghostrunner, gdzie także wspinamy się po kolejnych piętrach wieży. Tytuł zapowiada się dość ciekawie i ma nam pozostawiać wybór co do ścieżki, jaką obierzemy, pokonując kolejne poziomy. Nie podano jeszcze daty premiery, aczkolwiek mamy już oficjalny zwiastun, więc można oczekiwać, że produkcja zadebiutuje lada moment. Możemy ją dodać do listy życzeń na Steam - wystarczy udać się pod ten adres.

