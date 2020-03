TOP 10 notebooków z najlepszymi klawiaturami do pisania i grania

Zapraszamy do nowego przeglądu TOP 10 najciekawszych notebooków - tym razem jednak prezentowane zagadnienie nie będzie skupiało się wokół ceny czy przeznaczenia urządzenia. TOP 10 nie musi się odnosić tylko do najtańszego lub najdroższego urządzenia, może bowiem być powiązane z konkretnym zagadnieniem. Często przyszli użytkownicy laptopów szukają urządzeń, które będą odpowiadać konkretnym potrzebom. Może tutaj chodzić o jak najwyższą wydajność, może chodzić o takiego notebooka, który będzie miał mocny procesor, ale jednocześnie będzie pozbawiony karty graficznej. Może to być sprzęt, który będzie dominował w kontekście czasu pracy na baterii. Dzisiaj skupimy się na elemencie, który chyba często jest traktowany nieco po macoszemu - klawiaturze. Wybrałem TOP 10 laptopów, o których mogę z czystym sumieniem powiedzieć, iż oferują naprawdę bardzo dobre klawiatury.

Autor: Damian Marusiak

Często omawiam tematy związane z ultrabookami lub notebookami gamingowymi - nie ukrywam, że w tym towarzystwie spędzam najwięcej czasu podczas testów. Zawsze też staram się przyglądać dogłębnie osprzętowi - klawiatura jest jednym z takich elementów. Może wykorzystywać przełączniki membranowe, można natknąć się na przełączniki nożycowe, a w jeszcze innych przykładkach spotkamy się z przełącznikami mechanicznymi - te najczęściej pojawiają się w wybranych laptopach gamingowych. Przełączniki mechaniczne mogą być niskoprofilowe lub pełnowymiarowe, takie jak spotykamy w tradycyjnych klawiaturach. Laptopów na rynku jest mnóstwo, toteż wybór takiego modelu, który spełniłby oczekiwania dotyczące jakości klawiatury może być naprawdę bardzo trudny.

Które notebooki mogą pochwalić się najlepszymi, najwygodniejszymi klawiaturami? W dzisiejszym przeglądzie typu TOP 10 postaramy się rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie.

Ze względu na to, że w dzisiejszym TOP 10 skupiamy się wyłącznie na klawiaturach, w zestawie znajdą się zarówno wydajne maszyny do gier jak również zdecydowanie mniejsze i lżejsze ultrabooki czy laptopy przeznaczone bardziej do pracy biurowej. Ze względu na obecnie panujący trend na rynku, nie zostaną tutaj zaproponowane modele na przełącznikach mechanicznych - jeszcze dwa lata temu były one częściej spotykane w laptopach, później jednak producenci zrezygnowali z ich montażu, a pozostawiono modele z przełącznikami membranowymi lub nożycowymi o nieco wyższym skoku.

Klawiatury membranowe są najczęściej spotykane ze względu na to, że są najłatwiejsze w produkcji, a co za tym idzie - najtańsze. Zasada działania klawiszy membranowych jest również prosta. Wszystko opiera się o połączenie plastikowego klawisza z gumową kopułą (nazywaną powszechnie membraną) z wbudowanym przełącznikiem. W momencie gdy przełącznik w membranie dotknie specjalnej płytki umieszczanej na spodzie klawiatury, wysyłany jest impuls powodujący poprawne działanie klawisza. Zazwyczaj klawiatury membranowe mają trwałość do 20 milionów naciśnięć, choć w praktyce często psują się już po 5-10 milionach uderzeń. Klawisze nożycowe z kolei są niejako rozwinięciem podstawowej idei stojącej za klawiaturami membranowymi - tutaj także mamy klawisz oraz gumową kopułkę, jednak dodatkowo znajdziemy specjalne tworzywo, nazywane nożycami (ze względu na podobny wygląd) - dzięki obecności tego elementu nacisk na kopułkę jest o wiele bardziej równomierny, a co za tym idzie bardziej trwały. Konstrukcja nożycowa pozwala również na zmniejszenie grubości takiej klawiatury, co nie rzadko można zaobserwować w dzisiejszych laptopach, które w zdecydowanej większości bazują właśnie na przełącznikach nożycowych.