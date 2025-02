Titan Quest II - wielki powrót do mitycznego świata. Prezentacja fragmentów rozgrywki z THQ Showcase 2024

Fani tego dynamicznego gatunku zdecydowanie nie mają na co narzekać, jeśli mówimy o wyborze gier hack'n'slash. Na jesieni Blizzard wypuści pierwszy duży dodatek do Diablo IV, a kolejne tytuły albo szykują się do wejścia na rynek, albo stale rozwijają - wzorem wydaje się być tutaj Path of Exile, zaskakujący nowymi rozwiązaniami pomimo zbliżającej się drugiej części. A przypuszczalnie sporo do powiedzenia będzie miało także Grimlore Games z nowym projektem.

Jednym z najważniejszych momentów THQ Showcase 2024 była prezentacja kolejnych aspektów rozgrywki w Titan Quest II.

Jeszcze w lipcu deweloperzy podzielili się pewnymi detalami związanymi z m.in. skalowaniem poziomów. Teraz, zgodnie z przewidywaniami, w ramach wydarzenia organizowanego przez THQ powrócili z nową zapowiedzią. Tym samym po raz pierwszy mogliśmy przyjrzeć się samej rozgrywce w Titan Quest II. Jak już wcześniej wspominano, w hack'n'slashu zrezygnowano z tradycyjnego doboru klas, zamiast tego pozwalając przygotować build składający się na dwa mistrzostwa w określonych dziedzinach. To, wraz z rozwiniętymi opcjami modyfikacji konkretnych umiejętności, ma zapewnić spory wachlarz możliwości.

Wygląda na to, że nowy Titan Quest będzie o wiele bardziej złożoną pozycją od bardzo dobrze ocenianego poprzednika z 2006 roku. Połączenie różnych rodzajów zdolności ze szczegółowymi modyfikatorami docelowo otworzy nam drogę do stworzenia śmiałka władającego mocami żywiołów czy ciekawej hybrydy dzierżącej legendarny oręż. A stawać będziemy nierzadko z bardzo potężnymi mitologicznymi stworami. Co jasne, to dopiero pierwszy taki gameplay ze wstępnymi kadrami z samej gry, ale zaiste wyglądają one naprawdę dobrze.

Źródło: THQ Showcase 2024