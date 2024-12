Thorgal i Nocny Wędrowiec - polskie studio Mighty Koi zapowiada dwie nowe gry. Jedna z nich może być konkurencją dla Wiedźmina 4

Warszawskie studio Mighty Koi, na które składa się ponad 100 osób mających już doświadczenie w branży gier (Bandai Namco, Ubisoft, FromSoftware, Square Enix), ogłosiło właśnie dwie nowe produkcje: Thorgal oraz Nocny Wędrowiec. Obie tworzone są przy użyciu silnika Unreal Engine 5, natomiast twórcy posiłkują się także „sztuczną inteligencją” i techniką fotogrametrii. Oprócz samych informacji otrzymaliśmy również pierwsze zwiastuny gier.

Thorgal

Pierwszą z nadchodzących produkcji jest Thorgal. W tym wypadku mamy do czynienia z adaptacją serii komiksów, które były tworzone przez belgijskiego scenarzystę Jeana Van Hamme'a, a także rysownika Grzegorza Rosińskiego. Głównym bohaterem jest tytułowy wiking Thorgal Aegirsson, któremu przyjdzie zmierzyć się z wieloma niebezpieczeństwami, takimi jak potwory, bandyci, czy też bogowie. Gra ma być typową przygodówką z elementami RPG, która będzie chciała powalczyć o miejsce na scenie z kolejną częścią Wiedźmina. Wspomniane komiksy opowiadające o Thorgalu sprzedały się do tej pory w liczbie 20 mln egzemplarzy, a wydawane są od 1977 roku. Otrzymaliśmy już zwiastun gry, natomiast nie zdradza on zbyt wiele. Produkcja jest bowiem na wczesnym etapie, więc jej premiera odbędzie się zapewne za kilka lat.

Nocny Wędrowiec (The Night Wanderer)

Drugim tytułem, nad którym jednocześnie pracuje studio Mighty Koi, jest Nocny Wędrowiec. Ta produkcja opierać się będzie na powieściach z serii Pan Lodowego Ogrodu, których autorem jest Jarosław Grzędowicz. Gra zapewne będzie dość wymagająca, ponieważ jest to połączenie gatunków RPG i soulslike. Protagonistą jest Vuko Drakkainen, który jako żołnierz wyrusza na niezbadaną planetę Midgard, aby dowiedzieć się, co się stało z kilkoma naukowcami. Vuko będzie wspierany przez biologiczną sztuczną inteligencję Cyphral, która jest połączona z jego układem nerwowym. Zwiastun zdradza, że możemy liczyć na dynamiczną walkę z bestiami, a przy okazji przedstawia nieco świata gry. Obie produkcje skorzystają z obecnej technologii, jaką jest „sztuczna inteligencja”, a także z techniki fotogrametrii. Nocny Wędrowiec także nie ma daty premiery. Twórcy stawiają na proste stwierdzenie co do gry: „Ukaże się, jak będzie gotowa”.

Źródło: Mighty Koi