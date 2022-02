The Wolf Among Us 2 z datą premiery. Na kontynuację hitu od Telltale Games czekamy już dziewięc lat

Wszystko co związane z grą pt. The Wolf Among Us 2 zdaje się jakoś szczególnie ślamazarnie dłużyć. Pierwsza część przygodówki od Telltale Games pojawiła się mianowicie na PC i Xboksie 360 dość dawno temu, bo w 2013 roku. W pięć lat później studio, które przygotowało także niezapomniane The Walking Dead, jednak upadło. Chyba nikt już nie wierzył, że przygody baśniowych istot z TWAU będą miały swoją kontynuację. A jednak pod koniec 2019 roku, "reanimowane" studio Telltale zapowiedziało, że Bigby Wolf i spółka nie umarł, a prace nad TWAU2 trwają w najlepsze. Dziś mamy dla Was jeszcze lepsze wieści - gra otrzymała datę premiery. Jest to... dość szerokie okno czasowe, ale jednak.

Akcja The Wolf Among Us 2 ma dziać się w pół roku po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej części, w wyniku których - uwaga spoiler - głównego bohatera zawieszono w obowiązkach szeryfa Fabletown - koniec spoileru. W nowej części Bigby Wolf zostanie więc wysłany do pracy poza miastem. Szczegóły fabularne możecie zresztą poznać sami w nowym trailerze (na końcu newsa), a teraz przejdźmy jeszcze do spraw technicznych.

Oprócz tego, że gra ma zadebiutować w 2023 roku (to jest właśnie to szerokie okno), dowiedzieliśmy się także, że nieodmiennie pojawiać się będzie ona w epizodach. Tyle dobrze, że wszystkie zostaną wydane na raz, więc nie ma mowy o kilku miesiącach czekania (i przy okazji o zapominaniu fabuły w międzyczasie). Gra wyjdzie nie tylko na pecety (Epic Games), ale także na konsole minionej i nowej generacji. A teraz już obiecany trailer oraz materiał Behind the Scenes:

Źródło: Telltale