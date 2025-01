The Last of Us: Part I doczekało się obsługi AMD FSR 3.1 wraz z Frame Generation. Gra może otrzymać również FSR 4

The Last of Us: Part I na premierę wersji PC, delikatnie mówiąc, nie poszczycił się wysoką jakością techniczną. Twórcy przez długi czas regularnie naprawiali i aktualizowali grę, aż w końcu doprowadzono stan techniczny do akceptowalnego poziomu. Niedługo na PC zadebiutuje także The Last of Us: Part II Remastered, tymczasem Naughty Dog dość nieoczekiwanie zaktualizowało pierwszą grę, dodając pełne wsparcie dla AMD FSR 3.1. Już teraz pojawiły się w sieci sugestie, że premiera tej aktualizacji teraz nie jest bynajmniej dziełem przypadku.

Najnowsza aktualizacja dla gry The Last of Us: Part I dodaje wsparcie dla techniki AMD FSR 3.1 wraz z tamtejszą wersją Frame Generation. Jednocześnie pojawiły się doniesienia sugerujące łatwą aktualizację z FSR 3.1 do FSR 4, co może mieć miejsce w przypadku omawianej gry.

Aktualizacja 1.1.4 dla gry The Last of Us: Part I na PC, dodaje pełną obsługę techniki AMD FSR 3.1. Mowa jednocześnie o skalowaniu rozdzielczości jak i generatorze klatek. Dla posiadaczy kart innych niż GeForce RTX, zwłaszcza tych słabszych, nowa aktualizacja może przynieść pozytywny wpływ na wydajność. Jednocześnie jednak pojawiło się w sieci pytanie, dlaczego gra otrzymała pełną obsługę FSR 3.1 akurat teraz? Możliwe, że jest to związane ze zbliżającym się debiutem najnowszej wersji tejże techniki, czyli FSR 4.

Według @Kepler_L2, sterownik dla kart RDNA 4 będzie w stanie szybko podmienić biblioteki .dll pakietu FSR 3.1 na FSR 4. Tym samym każda gra, która obecnie ma wsparcie dla FSR 3.1, będzie mogła otrzymać łatwy i przede wszystkim bardzo szybki upgrade do FSR 4. Kepler_L2 idzie o krok dalej i mówi wprost, że w dniu premiery FSR 4, lista obsługujących gier będzie dokładnie taka sama jak w przypadku listy gier z FSR 3.1. Dodanie pełnej obsługi dla tego ostatniego w grze The Last od Us sprawia, że w produkcja już w dniu premiery FSR 4 będzie mogła wykorzystać możliwości najnowszej wersji techniki skalowania. Oczywiście nadal będzie potrzebna najnowsza karta graficzna AMD Radeon RX 9070 (XT), bo tylko modele RDNA 4 mają otrzymać wsparcie.

So you're saying all FSR3.1 games will be day1 FSR4 games? — VideoCardz.com (@VideoCardz) January 25, 2025

Yeah, it should just work™️ — Kepler (@Kepler_L2) January 25, 2025

Źródło: Steam, VideoCardz, X @Kepler_L2