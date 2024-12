The First Descendant - ogłoszono partnerstwo Samsunga i Nexon, które zaowocuje pierwszą grą ze wsparciem dla HDR10+ GAMING

Funkcja HDR jest obecna na rynku od dawna. W przypadku prawidłowej implementacji daje bardziej naturalny obraz, zwłaszcza w scenach z dużą rozpiętością tonalną. Obecnie HDR można spotkać także w tańszych monitorach, ale dostępność funkcji w grach nie jest powszechna. Firmy Samsung i Nexon zapowiedziały, że strzelanka The First Decendant zaoferuje wsparcie dla HDR10+ GAMING. Będzie to pierwszy tytuł korzystający z nowszej wersji technologii.

Gra The First Descendant jako pierwsza zaoferuje wsparcie dla technologii HDR10+ GAMING. Jedną z cech funkcji, obok lepszej jakości obrazu, jest automatyzacja procesu kalibracji.

The First Descendant to strzelanka kooperacyjna ukazana z perspektywy trzeciej osoby. Gra będzie tytułem free-to-play, więc można spodziewać się rozbudowanych mikropłatności. Całość oparto na Unreal Engine 5. Właściwą premierę poprzedzą otwarte beta testy, które wystartują już 19 września. Jedną z cech charakterystycznych produkcji będzie wsparcie dla wspomnianego trybu HDR10+ GAMING. Jak przekonuje Samsung, nowa wersja technologii pozwoli na uzyskanie głębszego koloru, kontrastu i jasności. Ma także zapewnić większą szczegółowość ciemnych i jasnych scen podczas rozgrywki.

Cechą charakterystyczną jest także automatyczny proces kalibracji. Technologia oferuje pełne wsparcie dla funkcji Variable Refresh Rate. Niestety, żeby skorzystać z HDR10+ GAMING potrzebny jest odpowiedni monitor. Nie bez powodu zatem deweloperzy gry nawiązali współpracę z Samsungiem. Oczywiście niezbędne będą także sterowniki zapewniające kompatybilność z nową funkcją. Posiadacze kart graficznych NVIDIA GeForce otrzymali takowe już w listopadzie zeszłego roku. Biorąc pod uwagę popularność silnika, na którym działa The First Descendant, nie byłoby wielkim zaskoczeniem, gdyby HDR10+ GAMING trafiło w niedalekiej przyszłości również do innych gier.

Źródło: Samsung, Tom's Hardware