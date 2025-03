Test KTC M27T20 - Monitor dla graczy z ekranem HVA, podświetleniem Mini LED i HDR1000 w bardzo dobrej cenie

Wśród monitorów do gier w cenie około 2000 złotych najpopularniejsze są takie firmy jak iiyama, LG czy GIGABYTE. Tymczasem przy odrobinie poszukiwań można znaleźć czasami bardzo ciekawe modele, choć nie są one sygnowane logotypami popularnych marek. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować jeden z takich monitorów - KTC M27T20 - który można kupić m.in. w sklepie GeekBuying (z dostawą bezpośrednio z Polski). Model ten w swoim przedziale cenowym oferuje bardzo ciekawą specyfikację. Po jego testach jesteśmy w stanie zaryzykować stwierdzenie, że może to również być jeden z najciekawszych wyborów dla graczy, a przynajmniej tak długo jeśli nie wykorzystamy monitora do jakiś ekstremalnie szybkich gier online.

Autor: Damian Marusiak

KTC M27T20, choć ma bardzo niepozorną nazwę, oferuje kilka funkcjonalności których próżno szukać w konkurencyjnych cenowo urządzeniach. To co najbardziej się rzuca w oczy to wykorzystanie strefowego podświetlenia Mini LED, w którym wykorzystano 576 niezależnych stref wygaszania oraz 2304 diody Mini LED. To z kolei wpływa na luminancję szczytową w trybie HDR, co pozwoliło na uzyskanie certyfikatu VESA DisplayHDR 1000. Podkreślam to, ponieważ certyfikat ten zwykle pojawia się w monitorach kilkukrotnie droższych. Dodatkowo mamy tutaj matrycę HVA, czyli nieco ulepszoną wersję klasycznego VA, warstwę kropek kwantowych czy obsługę technik odświeżania NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Wszystko to w cenie 2079 złotych, za jakie w chwili pisania artykułu jest dostępny ów monitor. Od razu jednak dodamy, że w najbliższym czasie GeekBuying ruszy z większą promocją na ten model. KTC M27T20 będzie już niedługo dostępny w cenie poniżej 2000 złotych, co sprawi że jego opłacalność będzie jeszcze wyższa. Tak naprawdę jedynym poważniejszym konkurentem w podobnej cenie (o ile w Polsce faktycznie doczekamy się takiej wyceny) będzie zaprezentowany niedawno Lenovo Legion Y34w, przy czym tutaj mowa już o 34-calowej ultrapanoramie.

Monitor KTC M27T20 jest dostępny bez problemu w Polsce, mimo że jest to typowo chińska marka. Pomimo tego specyfikacja monitora w cenie około 2000 złotych bije na głowę wiele konkurencyjnych urządzeń od dużych producentów. Znajdziemy tutaj 27-calowy ekran QHD z podświetleniem Mini LED oraz certyfikatem VESA DisplayHDR 1000.

Pod względem technologii jak również jakości, matryca VA znajduje się pomiędzy panelami IPS oraz TN. W tym wypadku ciekłe kryształy ułożone są zarówno prostopadle jak również pod skosem względem powierzchni panelu. Takie ułożenie kryształów powoduje, że kąty widzenia są szersze w porównaniu do Twisted Nematic (TN). Ponadto czas reakcji matrycy jest niższy w porównaniu do większości matryc IPS, jednak trochę wyższy w porównaniu do TN. Jest to więc rozwiązanie, które stara się odnaleźć złoty środek i próbuje wykorzystać możliwości najważniejszych atutów wspomnianych przed momentem technologii IPS oraz TN. HVA, jako rozwinięcie VA, oferuje m.in. wyższą luminancję, nieco szersze kąty widzenia oraz zredukowany efekt smużenia (ale jednocześnie zmiany nie wpływają na ewentualnie pojawiające się powidoki). O ile typowy VA jest pomiędzy IPS a TN pod wieloma względami, tak HVA utrzymuje się pomiędzy zwykłym VA oraz IPS-em.

Specyfikacja monitora KTC M27T20 Matryca HVA + Quantum Dot Przekątna 27" Rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli (16:9), QHD Odświeżanie 165 Hz Technika FreeSync AMD FreeSync Premium Technika G-SYNC NVIDIA G-SYNC Compatible Czas reakcji 2.5 ms GtG, 1 ms MPRT Kontrast statyczny 4000:1 Luminancja SDR: 500 nitów; HDR: do 1000 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 1000 Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% (sRGB), ~93% (DCI-P3), ~99% (Adobe RGB) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.0 (1440p, 144 Hz)

1x DisplayPort 1.4 (1440p, 165 Hz)

1x USB-C (DP 1.4 - 1440p, 165 Hz; 90 W) Inne złącza 1x USB typu B

2x USB 3.2 typu A Gen.1 (HUB USB)

1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 2 W (x2) Dodatkowe informacje Podświetlenie typu Mini LED, Przełącznik KVM Waga z podstawą 6,9 kg Wymiary z podstawą 617,8 x 401,5-531,5 x 185 mm Cena 2079 zł

W teście monitora KTC M27T20 skupimy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.