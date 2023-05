The Expanse - gra studia Telltale na podstawie popularnego serialu Amazona z datą premiery. Przygodówka będzie epizodyczna

Studio Telltale Games, a więc studio odpowiedzialne za takie hity jak chociażby przygodówkowe The Walking Dead, pracuje obecnie przynajmniej nad dwoma tytułami. Nad The Wolf Among Us 2 oraz nad The Expanse. O ile wiadomo jednak, że kontynuacja przygód Bigby'ego nie pojawi się w tym roku, to gra w kosmicznym uniwersum zapoczątkowanym w powieściach przez Jamesa S.A. Coreya trafi na nasze maszyny dokładnie 27 lipca.

Za growe The Expanse odpowiada nie tylko kultowe Telltale Games, ale także odpowiedzialne za ostatnią odsłonę Life is Strange Deck Nine. Tym bardziej więc nie możemy doczekać się premiery gry, która odbędzie się już 27 lipca.

Jak czytamy w tweecie od samego Telltale, pierwszy epizod gry zadebiutuje już 27 lipca tego roku na PC (Epic Games) oraz na konsolach Sony i Microsoftu minionej, oraz obecnej generacji. Na kolejne odcinki nie trzeba będzie jednak na szczęście czekać zbyt długo. Mają one być publikowane wszak co dwa tygodnie. Łącznie epizodów ma być pięć, a deweloper zapewnia, że dostarczą one niesamowitych doznań, jakich dotąd jeszcze nie było.

Przedsprzedaż gry na wszystkich platformach rozpocznie się już 1 czerwca, jednak w przeciwieństwie do wcześniejszych tytułów studia Telltale, dostępne będą różne edycje. I tak Edycja Standardowa została wyceniona na 39,99 USD, natomiast Edycja Deluxe będzie kosztować 44,99 USD, a wszystko to za sprawą m.in. nadchodzących w przyszłości DLC. Co jeszcze wiadomo o nowej grze? Chociażby to, że osoby niezaznajomione z książkami Coreya, ani też z serialem SyFy / Amazonu bez problemu będą mogły zanurzyć się w świat gry, ponieważ będzie ona prequelem wszystkich wydarzeń z uniwersum.

Gracz zostanie wciągnięty w tajemnicę morderstwa na pokładzie statku Artemis i zmuszony do przetrwania buntu, walki z przerażającymi piratami i przeszukiwania wraków w obszarach bez grawitacji z pomocą silników Zero-G. W grze wcielimy się w Caminę Drummer, szefową ochrony stacji Tycho, którą - identycznie jak w serialu - odegra aktorka Cara Gee. The Expanse: A Telltale Series będzie klasycznie narracyjną przygodówką. Dlatego też zabawa sprowadzać się będzie do eksploracji, prowadzenia rozmów i podejmowania decyzji. Rozgrywka ma być także mocno nieliniowa, a nasze wybory i konwersacje w dużym stopniu kształtują przebieg całej historii.

Źródło: Telltale